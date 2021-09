V karanténe je deväť tried ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Košíc

Košice 6. septembra (TASR) – Osem tried na siedmich košických základných školách (ZŠ) na dva týždne preruší prezenčné vyučovanie. Dôvodom sú žiaci s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. V školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je tak v súčasnosti v karanténe dokopy deväť tried.



Ako uvádza, infikovaných žiakov zaznamenali v triedach ZŠ Krosnianska 2, Janigova, Družicová, Bruselská, Požiarnická a Masarykova. Od piatka (3. 9.) bola v karanténe aj jedna trieda na prvom stupni na ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici. Od pondelka sa dištančne vzdelávajú aj žiaci jej ďalších dvoch tried. „Do 16., resp. 17. septembra bude na dištančnom vzdelávaní celkovo 230 žiakov,“ dodáva mesto.



Podľa vedúcej oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáty Lopušňákovej sa pozitívne prípady vyskytli najmä u žiakov, ktorí boli v závere prázdnin v táboroch a na dovolenkách. „Na školy postupne prichádzajú aj výsledky kloktacích PCR samotestov. Veríme, že prezenčnú výučbu bude môcť aj v najbližších dňoch absolvovať čo najviac detí. Aj naďalej by som chcela požiadať rodičov, aby boli zodpovední a do škôl posielali zdravé deti bez príznakov respiračných ochorení,“ povedala s tým, že v opačnom prípade musí ísť po pozitívnom výsledku testu na základe COVID automatu rezortu školstva do karantény celá trieda. „Ani najlepšie online vyučovanie nedokáže nahradiť prítomnosť detí v škole,“ dodala.