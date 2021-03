V Košiciach začínajú s výstavbou centra komunitných sociálnych služieb

Košice 19. marca (TASR) – V košickej mestskej časti Krásna vznikne centrum komunitných sociálnych služieb s kapacitou 46 miest. Výstavba bude stáť 1,86 milióna eur, prví klienti by jeho služby mohli využiť koncom budúceho roka. Základný kameň objektu v piatok slávnostne poklepali predstavitelia vedenia mesta a zástupcovia zhotoviteľa.



Centrum bude stáť na mestskom pozemku s rozlohou 4000 štvorcových metrov medzi rodinnými domami na ulici K majeru. Oproti nemu sa podľa magistrátu presunie zastávka MHD linky číslo 28.



Novostavba bude pozostávať zo zariadenia pre seniorov, zariadenia pre opatrovateľskú službu, útulku pre rodiny s deťmi a objektu pre služby a spoločné činnosti. V centre budú pre klientov k dispozícii denný stacionár, kuchyňa, jedáleň a spoločenská miestnosť.



"Veľmi ma teší, že tu už onedlho pribudne takýto druh sociálnych služieb, ktoré v takejto modernej podobe v našom meste doteraz absentovali. Staviame ho pre tých najzraniteľnejších, ktorí si nedokážu sami pomôcť, a je povinnosťou mesta, aby sme sa o nich postarali a zlepšili ich život," uviedol košický primátor Jaroslav Polaček. Pri verejnej súťaži na výstavbu centra sa podľa neho podarilo usporiť až milión eur, ktoré pôjdu na ďalšie rozvojové projekty. Výstavbu, ktorá má byť ukončená do 18 mesiacov, realizuje bratislavská spoločnosť Sytiq.



Viceprimátorka Lucia Gurbáľová uviedla, že v centre bude prirodzené sociálne prostredie, ktoré sa bude podobať na život v bežnej rodine. "Očakávame, že pridanou hodnotou tohto komunitného centra bude prepojenie sociálnych služieb tak, aby sa vzájomne dopĺňali a boli si aj navzájom prospešné. Napríklad prijímatelia služby v útulku budú dve rodiny s deťmi, pričom dospelí členovia rodín môžu vykonávať pomocné práce pre potreby centra, ako sú napríklad upratovačky, údržbár, šofér, záhradník a podobne," konštatovala.



Okrem pobytových služieb bude centrum poskytovať aj stravovacie, opatrovateľské a prepravné služby. Keďže kuchyňa je naprojektovaná na 100 obedov denne, plánuje sa aj ich rozvoz pre seniorov nielen v Krásnej, ale i do ďalších mestských častí. V objekte sa chystá tiež zriadenie práčovne ako sociálnej služby.



Výstavbu nového centra komunitných služieb v Krásnej privítal aj starosta Peter Tomko, ktorého teší, že pomôže nielen ľuďom v ich mestskej časti, ale i zvýši zamestnanosť.