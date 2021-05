V košickom LitParku možno darovať knihy, potešia deti a mládež v Oáze

Košice 11. mája (TASR) – Zbierka kníh pre deti a tínedžerov vo veku od nula po 18 rokov, ktorá potrvá do 11. júna, sa začala v utorok v pobočke LitPark Knižnice pre mládež mesta Košice. Určená je pre rodiny s deťmi v zariadení Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Zbierku spoločne vyhlasujú knižnica a Rotary Club Košice.



„Knižnica prichádza s dlhšie avizovanou zbierkou kníh. Obvykle ju vyhlasujeme už vo februári v rámci Medzinárodného dňa darovania kníh. Zámer nám ale prekazili prísne pandemické opatrenia," informovala riaditeľka inštitúcie Kamila Prextová.



V súčasnosti, keď je pre zbierku situácia priaznivejšia, knižnica využíva šancu a vyzýva širokú verejnosť na darovanie nadbytočných kníh vhodných pre detského a dospievajúceho čitateľa. Potešiť by mali rodiny s deťmi v rôznych vekových kategóriách. „Konkrétne ide o klientov Oázy - nádej, ktorí sa z rôznych príčin, často nie vlastnou vinou, prepadli až do chudoby. My veríme, že peknou knihou ich trošku potešíme a možno sa nám podarí, aby deti aspoň na chvíľočku počas čítania mohli zabudnúť na svoje trápenia," dodala Prextová.



Zbierka prebieha v LitParku v rámci otváracích hodín. Odovzdávanie knižných darov je naplánované na 14. júna. „Tento rok obdarujeme najmenších čitateľov s väčšou radosťou a nádejou, že podporíme čítanie, tak potrebné pre vzdelávanie," uviedla prezidentka Rotary Club Košice Denisa Sklenárová.