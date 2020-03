V MČ Nad Jazerom začali s výstavbou združeného chodníka

Košice 4. marca (TASR) – S výstavbou združeného chodníka pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková – Golianova v košickej mestskej časti (MČ) Nad Jazerom začali v utorok (3. 3.). Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Realizácia má stáť približne 85.000 eur.



Nový združený cyklochodník pre peších a cyklistov vznikne na mieste súčasného chodníka po pravom brehu rieky Hornád, a to v časti od Ladožskej po Rovníkovú ulicu. Hlavným zámerom je vybudovanie delenej komunikácie s jedným obojsmerným peším pruhom a dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou slúžiacou na jazdu cyklistov.



Magistrát pripomína, že stavebné práce si vyžiadajú úplné vylúčenie pohybu peších a prejazdu cyklistov na rekonštruovanom úseku. Dočasná obchádzková trasa vedie od Ladožskej cez Polárnu, Poludníkovú a Rovníkovú ulicu. „Chodník už bol vytýčený. Počas tohto týždňa sa bude osadzovať dočasné dopravné značenie s obchádzkami pre peších a začne sa aj so stavebnými úpravami. Každý týždeň sa uskutoční kontrolný deň. Všetkým obyvateľom sa za dočasné obmedzenie v doprave vopred ospravedlňujeme a veríme, že rekonštrukciou úseku sa zlepšia podmienky a bezpečnosť chodcov a cyklistov na frekventovanom chodníku," uviedol vedúci referátu dopravy košického magistrátu Juraj Cichanský. Nový združený chodník by mohli využívať počas apríla.



Víťazom verejného obstarávania je spoločnosť Cesty Košice, dielo má zrealizovať za 85.152 eur s DPH. Podľa magistrátu ide o viac než 20-percentnú úsporu oproti pôvodnej predpokladanej cene.



V rozpočte mesta Košice je v tomto roku vyčlenených na stavebné úpravy, respektíve tvorbu projektových dokumentácií na nové cyklochodníky, jeden milión eur. "Mesto sa uchádza aj o financie z eurofondov na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry, ako sú napríklad cykloprístrešky," uvádza magistrát.