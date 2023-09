Sídlisko Ťahanovce chce vybudovať oddychovú zónu Europark

Košice 12. septembra (TASR) - Mestská časť (MČ) Sídlisko Ťahanovce chce v spolupráci s mestom Košice vybudovať oddychovú zónu Europark. S týmto cieľom na svojom utorkovom mestskom zastupiteľstve (MsZ) poslanci schválili MČ prenájom pozemku vo výmere spolu 2982 štvorcových metrov na dobu neurčitú za jedno euro ročne.



Ako mesto pripomína na svojej webovej stránke, v lokalite nad Aténskou ulicou - medzi Európskou triedou, Helsinskou ulicou a budovou základnej umeleckej školy, má už MČ prenajatú časť pozemku s výmerou 5214 štvorcových metrov. V súčasnosti sa na danom území nachádza tráva, kroviny a výbeh pre psy.



Podľa spracovanej architektonicko-krajinárskej štúdie by tam chceli vybudovať oddychovú zónu, ktorej súčasťou má byť mini amfiteáter, fontána, komunitná kaviareň, predsunutá vyhliadka, detské a multifunkčné ihrisko či výbeh pre psov. Prevažnú časť územia má tvoriť zeleň - herná lúka, vysoká zeleň, dažďové záhrady, rôzne sadové úpravy s vhodným mobiliárom. "Cieľom projektu je zlepšiť životné prostredie obyvateľom MČ, doplniť zeleň a vybudovať nové plochy na oddych a šport. Výstavba bude financovaná z rozpočtu MČ a externých finančných prostriedkov," dodáva magistrát.



V súčasnosti MČ zabezpečuje verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Starosta Miloš Ihnát pripomenul, že ide o najhustejšie osídlené sídlisko na Slovensku. Preto sa každý kus voľnej plochy snažia využiť na vytváranie zón so zeleňou na oddych a na aktívne trávenie voľného času.



Projekt Europark z minulosti oprášili a nechali ho úplne prerobiť. "V spolupráci s mestom Košice, správou mestskej zelene, víťazným projektantom sa snažíme zo súčasnej neupravenej a nezáživnej zóny v strede sídliska vytvoriť moderný park pre našich obyvateľov a návštevníkov. V meste Košice by tak mohla v panelovej džungli vzniknúť oáza na aktívny oddych, ale aj relax a príjemné trávenie voľných chvíľ," dodal.