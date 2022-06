V Košiciach je odhadom 5500 až 6000 utečencov z Ukrajiny

Košice 16. júna (TASR) – Od vypuknutia vojny na Ukrajine (24. 2.) prešlo cez Košice viac ako 100.000 utečencov. V súčasnosti je ich v meste odhadom 5500 až 6000. Mesto vidí problém v súvislosti s ich dlhodobým zamestnávaním, očakáva, že častejšie sa bude stretávať aj s potrebou dlhodobého ubytovania. Vyplýva to zo správy o vývoji situácie s utečeneckou vlnou z Ukrajiny, ktorú odobrilo košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom rokovaní.



Služby Centra prvého kontaktu (CPK) pri kúpalisku Červená hviezda využilo viac ako 40.000 ľudí, zaevidovali tu takmer 10.000 núdzových prenocovaní. Počet núdzových prenocovaní v ubytovacích kapacitách mesta dosiahol viac ako 8200. Ku koncu mája evidovali 4013 utečencov s dočasným útočiskom na území Košíc.



"Spoločnou činnosťou tímu ľudí, ktorí sa starajú o utečencov z Ukrajiny, sa podarilo zabezpečiť dary, humanitárnu a inú pomoc v hodnote približne 500.000 eur. Všetko sú to veci, ktoré ušetrili mestské a zároveň štátne prostriedky a napomohli zlepšeniu celkovej situácie utečencov v Košiciach," uvádza sa v správe.



Od 26. februára do 14. marca preplatil okresný úrad mestu Košice vzniknuté náklady v celkovej výške 70.560 eur. Išlo o náklady súvisiace so zabezpečením spotrebného materiálu ako hygienické potreby, lôžka, stravovanie, ubytovanie či doprava. V súčasnosti mesto pripravuje vyúčtovanie ďalších výdavkov v súvislosti s prácami počas mimoriadnej situácie spôsobenej hromadným prílevom utečencov z Ukrajiny. Za obdobie od 15. marca do 30. apríla ide o výdavky v celkovej výške približne 200.000 eur.



Mesto vníma nerozhodnosť niektorých Ukrajincov zaviazať sa k práci na dlhšie obdobie, keďže stále dúfajú, že sa im podarí vrátiť čoskoro domov. "So zreteľom na situáciu na Ukrajine bude tento problém pravdepodobne ustupovať do úzadia, pretože sa bude zvyšovať pomer utečencov, ktorí sa reálne nemajú kam vrátiť," píše sa v uvedenej správe.



Upozorňuje tiež na dátum 30. jún. Za prelomový ho považuje najmä preto, že je avizované ukončenie ubytovania pre utečencov v internátoch Košického samosprávneho kraja, ale aj v súvislosti s poskytovaním príspevku na ubytovanie.