VIDEO: OTVORILI NOVÝ SKATEPARK v Košiciach

Košice 21. júna (TASR) – V mestskej časti Sídlisko KVP v sobotu slávnostne otvorili nový Skatepark KVP. Doteraz nevyužitý priestor pod mostom na Moskovskej ulici sa tak zmenil na športovo-komunitnú zónu. TASR o tom informovali z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



„Podpora športu je jednou z priorít Košického samosprávneho kraja (KSK), preto sme projekt Skatepark KVP podporili sumou 190.000 eur z programu Terra Incognita. Vznikol tak výnimočný športový areál, ktorý rozvíja komunitný život a vytvára nové možnosti pohybu pre deti a mladých ľudí priamo v srdci kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Skatepark je navrhnutý tak, aby spĺňal aktuálne štandardy pre street športy. Betónové prekážky verne napodobňujú mestské prostredie – schody, šikminy, zábradlia, a vytvárajú autentické podmienky pre skateboardistov, jazdcov na kolobežkách, BMX bicykloch či inline korčuliach. Takzvaný krytý bowl vďaka umiestneniu pod mostom umožní jazdu aj počas nepriaznivého počasia. Na návrhu skateparku sa podieľal aj slovenský olympijský skateboardista Richard Tury.



Projekt bol podporený z Fondu na podporu športu (FnPŠ), ktorý na jeho realizáciu prispel sumou viac ako 300.000 eur. „Toto nie je len betón a oceľ – je to priestor, kde budú rásť nové talenty, tvoriť sa priateľstvá a rodiť športové príbehy. Verím, že tento skatepark sa stane živým centrom mladých ľudí, kde to bude každý deň žiť pohybom, hudbou a radosťou,“ uviedol Peter Drenčák, riaditeľ sekcie riadenia projektov kancelárie FnPŠ.



Súčasťou areálu je aj workout zóna s exteriérovými cvičebnými prvkami a priestor pre parkúr, čím sa športovisko stáva multifunkčným.



„Tento projekt je dôkazom toho, že aj mestská časť môže vytvoriť inšpiratívny a moderný priestor, ktorý reflektuje potreby mladej generácie. Vďaka kvalitnému dizajnu, špičkovej realizácii a silným partnerstvám veríme, že Skatepark KVP sa stane nielen centrom športu, ale aj kultúrneho a spoločenského života,“ uviedol Ladislav Lörinc, starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.



Slávnostné otvorenie nového Skateparku bolo súčasťou podujatia Cassovia Skate Cup 2025.



„Teší nás, že Skatepark KVP rozšíri ponuku verejných športovísk a motivuje ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Za posledné roky pribudlo v Košickom kraji množstvo atraktívnych športových projektov – od Mine Flow Trail a Baby Flow Trail v Rožňave cez požičovňu raftov vo Veľkej Lodine až po Discgolf na Jahodnej. A to nehovorím o množstve turistických a cyklistických trás, ktoré kraj ponúka,“ doplnila Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.