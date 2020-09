V Múzeu letectva po rekonštrukcii vystavia lietadlo L-39 Albatros

Košice 29. septembra (TASR) – V košickom Múzeu letectva od konca minulého roka reštaurujú prúdové cvičné lietadlo L-39 Albatros. V pripravovanej expozícii zameranej na československé letectvo sa stane dominantným exponátom. Podľa predpokladov si ho návštevníci budú môcť pozrieť koncom roka 2021.



„Účelom je reštaurovanie zbierkového predmetu do stavu v pôvodnom bielo-žltom sfarbení zo 70. rokov minulého storočia.



Momentálne sú vykonávané demontáže poškodených častí z trupu lietadla, motora a vybavenia v priestore motora. Nasledovať bude príprava náhradných poťahových plechov a ošetrenie náhradnej zadnej časti chvosta lietadla," priblížil Miroslav Hájek, riaditeľ Múzea letectva patriaceho pod Slovenské technické múzeum (STM).



Lietadlo v modifikácii L-39V prepožičal STM na desať rokov Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany. V súčasnosti existuje len osem týchto lietadiel 7. série špecificky upravenej na výcvik streľby.



Daný stroj ako náhradné lietadlo bol v minulosti aj súčasťou akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Neskôr po vyradení a vystavení jeho zadnú časť poškodil spadnutý kus stromu. Do Košíc ho prepravili vlani v novembri.



Zreštaurovanie lietadla finančne podporila aj peňažná zbierka, ktorú iniciovala Slovenská letecká agentúra (SLA). Jej výnos v sume 2683 eur v utorok odovzdal riaditeľ SLA Hubert Štoksa generálnej riaditeľke STM Zuzane Šullovej. Do zbierky sa zapojili aj fanúšikovia letectva počas augustového Live Stream SIAF 2020, ktorý bolo náhradou za zrušený desiaty ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF.



„Lietadlo tohto typu je nielen legendou výcvikového lietania, ale aj legendou akrobatických ukážok na medzinárodných leteckých dňoch. Už dlhšiu dobu sme mali informáciu, že prebieha rekonštrukcia lietadla L-39 v košickom technickom múzeu, a hľadali sme spôsob, ako môžeme túto myšlienku podporiť," uviedol Štoksa.



Kompletné reštaurátorské práce odhadli pôvodne na 18 mesiacov, vzhľadom na epidémiu ochorenia COVID-19 sa doba odborného reštaurovania predĺžila približne o šesť mesiacov.



Lietadlo Aero L-39 vyvinuli v 60. rokoch minulého storočia v Československu, celkovo sa vyrobilo zhruba 2800 kusov. Stalo sa najpoužívanejším prúdovým výcvikovým lietadlom na svete.