V nemocnici v Šaci postavia nový urgent, prístup na súčasný sa mení

Košice 27. februára (TASR) – V Nemocnici Košice-Šaca dôjde od piatka (28. 2.) k zmene vstupu pre pacientov a klientov na urgentný príjem. "Zmena je nevyhnutná v súvislosti so začatím prípravných prác na výstavbu nového urgentného príjmu," informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá šačiansku nemocnicu spravuje.



Pôvodný vstup na urgentný príjem bude uzatvorený. Dostať sa naň bude možné počas dňa od 7.00 do 19.00 h cez hlavný vchod do budovy nemocnice. V čase od 19.00 do 7.00 h bude prístup cez vchod zo zadnej strany prístavby nového operačného centra, z parkoviska od lesa. Pacienti nájdu usmernenie v areáli nemocnice, ako aj na dverách pri hlavnom vstupe do nemocnice. Sanitné vozidlá budú mať prístup na urgentný príjem zo zadnej časti prístavby nového operačného centra.



"Výstavba nového moderného urgentného príjmu prinesie pozitívne zmeny nielen pacientom, ale aj zdravotníkom, a to najmä efektívnejší manažment ich práce. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepohodlie a zvýšený hluk v areáli nemocnice, ktoré stavebné práce so sebou prinášajú," povedal riaditeľ nemocnice Ján Slávik.



Výstavba je realizovaná s podporou Európskej únie, dĺžka realizácie projektu je nastavená na 24 mesiacov.