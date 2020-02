V nemocnici v Šaci vyhlásili pre zvýšenú chorobnosť zákaz návštev

Košice 11. februára (TASR) - V Nemocnici Košice-Šaca platí od utorka až do odvolania zákaz návštev. Dôvodom je zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá šačiansku nemocnicu spravuje.



Z rovnakého dôvodu platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov už od 5. februára aj v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP).



"Príznaky chrípky, akými sú bolesti hlavy, najmä za očami, zimnica, triaška, teplota nad 38 stupňov v trvaní dvoch – troch dní, bolesti kĺbov a svalov, výrazná únava, suchý a dráždivý kašeľ, bolesti hrdla, pocit upchatého nosa bez výtoku, by sme nemali podceňovať a mali by sme ich poctivo vyležať doma v posteli," radí Pavliková.



V tomto období je podľa lekárov najlepšou prevenciou pred chrípkou vyhýbanie sa veľkým kolektívom, ako napríklad návšteve kina či divadla. Prospieva otužovanie, saunovanie či dostatok spánku a oddychu. Dôležité je pravidelné umývanie rúk, používanie jednorazových vreckoviek, samozrejmosťou by mala byť zvýšená konzumácia vitamínov, a teda zvýšený príjem ovocia a zeleniny.