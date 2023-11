SAV symbolicky oslávila 70. výročie svojho založenia aj v Košiciach

Košice 15. novembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) symbolicky oslávila tohtoročné 70. výročie svojho založenia aj v Košiciach. Na utorkovom (14. 11.) prezentačnom podujatí predstavila osem svojich vedeckých ústavov z východného Slovenska. Vyzdvihla aj dlhoročnú spoluprácu s košickými univerzitami. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka dobré vzťahy poskytujú príležitosť na vytvorenie spoločných pracovísk. "SAV má v Košiciach výborných partnerov a na to, aby sme sa posunuli za hranice okresu, republiky či Európy, potrebujeme silnú koncentráciu vynikajúcich ľudí - odborníkov, učiteľov a vedcov na jednom mieste. Takmer všetky vedecké objavy minulosti aj súčasnosti sú výsledkom spolupráce," povedal za účasti predstaviteľov košických univerzít, štátnych inštitúcií a súkromných spoločností.



Bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák v mene akademikov z košického univerzitného prostredia pripomenul spoločnú cestu, ktorú SAV prešla s univerzitnými pracoviskami po vstupe do Európskej únie, vďaka čomu sa podľa neho podarilo vybudovať viaceré špičkové laboratóriá. "Vaša existencia má vysoký impakt aj na kvalitu práce našich vysokoškolských učiteľov. Náš región by bez vás zďaleka nebol tým, čím je. Košice sa aj vďaka SAV stávajú mestom, kde sa veda a povolanie vedca blížia v ponímaní mladej generácie k hodnotám ako vo vyspelom svete," povedal.



SAV je najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku. Pôsobí v 26 mestách a obciach. Po Bratislave je druhým najväčším centrom vedy a výskumu východné Slovensko. Okrem výskumných univerzít tu sídli osem vedeckých inštitúcií SAV, sedem z nich priamo v Košiciach. "Sú to pracoviská, ktoré už dlhé desaťročia prispievajú k poznaniu vo svojich vedných oblastiach a sú prínosom nielen pre východoslovenský región, ale aj pre celú spoločnosť," dodala Gáliková.