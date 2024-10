V Košiciach v rámci europrojektu sčítajú ľudí bez domova

Snímka zo sčítania ľudí bez domova v osade Mašličkovo v Košiciach 10. októbra 2024, ktoré v týchto dňoch sa uskutočňuje v Košiciach ako v jedinom meste na Slovensku. Foto: TASR- František Iván

Košice 10. októbra (TASR) - V meste Košice prebieha tento týždeň koordinované sčítanie ľudí bez domova. Ide o súčasť európskeho projektu, do ktorého je zapojených 14 miest z desiatich krajín Európskej únie. Cieľom je získať údaje o takýchto ľuďoch v núdzi, ktoré následne pomôžu pri riešení problému bezdomovectva.Projekt na európskej úrovni koordinuje Katolícka univerzita v belgickom Leuvene a na Slovensku ho zastrešuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) v spolupráci s Nadáciou DEDO a mestom Košice.Sčítanie za pomoci dobrovoľníkov sa začalo v Košiciach v pondelok (7. 10.) a končí sa v piatok (11. 10.). Predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová informovala, že na projekte sa podieľa viac ako 140 dobrovoľníkov. Okrem spusteného elektronického sčítania dobrovoľníci vyhľadávajú ľudí bez domova v teréne vrátane osád s provizórnymi príbytkami. ""Ten dotazník je relatívne krátky a dokážeme ho vyplniť zhruba za desať minút," priblížila Vachnová.Zámerom projektu je podľa IVPR vytvoriť jednotnú metodiku zberu dát, ktorá by mohla napomáhať prevencii a ukončovaniu bezdomovectva nielen na úrovni miest, ale aj na národnej a európskej úrovni. "" povedala Darina Kválová z IVPR. Spoločné zverejnenie výsledkov európskeho projektu sa očakáva na jar budúceho roka.Primátor Jaroslav Polaček poukázal na to, že Košice sú jedno z mála miest, ktoré má vypracovanú koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva, a už v roku 2021 sa v meste uskutočnil Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi. "" povedal Polaček. Mesto podľa neho nielen opravuje nájomné byty za týmto účelom, ale chce stavať aj nové byty.Odhady hovoria, že v Košiciach je zhruba 2000 ľudí bez domova. Nelegálnych osídlení je v meste aktuálne 13.Okrem Košíc sú do projektu zapojené mestá ako Dublin, Miláno, Lyon, Porto, Münster, Ľubľana či Budapešť.