V rámci osláv Dňa Európy pripravili v Košiciach rôzne aktivity

Košice 7. mája (TASR) - Prednášky, diskusie, kvízy aj súťaže prinášajú v utorok do Košíc oslavy pripomínajúce vznik Európskej únie (EÚ). Pred kinom Úsmev môže verejnosť počas celého dňa navštíviť Európsku dedinku, kde sa dozvie aj informácie o činnosti Európskeho parlamentu, Európskej komisie či partnerských organizáciách. Témou tohtoročných osláv je 20 rokov Slovenska v EÚ a nadchádzajúce európske voľby. TASR o tom informoval tlačový atašé Európskeho parlamentu na Slovensku Štefan Hudec.



"Tohtoročné oslavy Dňa Európy sú výnimočné tým, že sa odohrávajú v čase, keď si pripomíname 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Navyše, už o mesiac nás čakajú európske voľby, v ktorých si občania zvolia svojich zástupcov na ďalších päť rokov. Program osláv sa preto zameria aj na výsledky práce odchádzajúceho Európskeho parlamentu a výzvy, ktorým budú čeliť nové europoslankyne a europoslanci," uviedol vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek.



Pre študentov stredných škôl a poslucháčov univerzít pripravili v Košiciach workshopy a pre širokú verejnosť prednášku na tému vplyv umelej inteligencie na spoločnosť a možnosti jej využitia. V diskusii sa zas zamerajú na vplyv umelej inteligencie na demokraciu a výsledky volieb. Ďalšia z diskusií sa bude venovať júnovým európskym voľbám. Utorkové oslavy sa ponesú aj v znamení Európskej filmovej ceny publika. Diváci si budú môcť pozrieť film Zborovňa, ktorý získal tohtoročnú Cenu publika LUX. Oslavy uzavrie večerná talkshow v interiéri kina Úsmev a koncert Martina Brečka.



"Dňom Európy si pripomíname Schumanovu deklaráciu, ktorá odštartovala modernú európsku integráciu a viedla k vytvoreniu súčasnej Európskej únie ako unikátneho mierového a demokratického projektu," pripomenul Hudec. Deň Európy oslávia aj v Bratislave, a to vo štvrtok (9. 5.).