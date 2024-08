V Košickom múzeu otvorili výstavu fotografií Tibora Kováča

Košice 21. augusta (TASR) - Výstavu o tragickom svedectve dokumentaristu okupácie Košíc v roku 1968 v stredu otvorili v Slovenskom technickom múzeu (STM) na Hlavnej ulici v Košiciach. Na fasáde budovy STM zároveň fotografovi Tiborovi Kováčovi odhalili pamätnú tabuľu in memoriam. Pre TASR to za organizátorov uviedol predseda občianskeho združenia Res Cassovia Peter Neuwirth.



Výstava zbierky fotografií nesie názov "21. august 1968 očami Tibora Kováča". Vtedy 31-ročný Kováč bol zamestnancom múzea. "Od rána dokumentoval príchod vojsk Varšavskej zmluvy. Večer, keď sa vracal domov, na zastávke Námestie osloboditeľov čakal na električku a zasiahla ho guľka pravdepodobne ostreľovača sovietskej armády," pripomenul Neuwirth.



Ako spomína Kováčova manželka Anežka, bolo okolo 20.00 h. "Po celodennom hučaní ťažkej techniky, tankov, obrnených transportérov a ťažkých nákladných áut bolo na námestí pomerne ticho. Zrazu zazneli výstrely a guľka ostreľovača trafila Tibora do hlavy, druhá kamaráta do nohy," priblížila s tým, že jej manžel po zásahu ochrnul.



Podľa Neuwirtha Kováča prenasledovala Štátna bezpečnosť, pretože chcela dokumentárne fotografie utajiť. To sa jej však nepodarilo. Negatívy s fotografiami z osudného dňa ukrýval roky, pokiaľ sa dostali na verejnosť. "Svetlo sveta uzreli až v roku 1990. Priniesol ich k nám, do miestnosti na rohu Hlavnej a Alžbetinej ulice, kde sídlilo hnutie Verejnosť proti násiliu. Vtedy sme sa dozvedeli celý jeho príbeh," dodal.



Slovensko si 21. augusta pripomína 56 rokov od začiatku okupácie bývalej Československej socialistickej republiky, ide o pamätný deň. Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončila invázia armád piatich štátov Varšavskej zmluvy - Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska.