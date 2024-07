Košice plánujú modernizovať križovatku na Kostolianskej

Košice 29. júla (TASR) - V súvislosti s prestavbou križovatky na Kostolianskej ulici v Košiciach na kruhový objazd prebieha stavebné konanie. Ako pre TASR uviedlo mesto Košice, verejné obstarávanie plánuje vyhlásiť po získaní právoplatného stavebného povolenia.



"V súčasnosti prebieha inžinierska činnosť. Po aktualizácii projektovej dokumentácie sa nám podarilo získať súhlasné stanoviská k umiestneniu stavby do ochranného pásma podzemných zariadení od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Slovenského plynárenského priemyslu," uviedlo mesto.



Spresnilo, že po vyriešení požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho podniku, týkajúcich sa vsakovania časti zrážkových vôd z povrchového odtoku navrhovanej križovatky do geologického podložia, získalo aj súhlasné stanovisko od odboru životného prostredia Okresného úradu v Košiciach.



Mesto verí, že práce na križovatke by sa mohli začať čo najskôr. Pre dopravné obmedzenia by mali byť rozdelené na štyri etapy. "Stavbu by sme chceli uskutočniť z eurofondov. Na to, aby sme sa mohli zapojiť do výzvy program Slovensko 2021-2027, musíme disponovať právoplatným stavebným povolením," dodal magistrát s tým, že po získaní stavebného povolenia dôjde k aktualizácii predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie podrobnosti o cene majú byť známe po skončení verejného obstarávania.



Modernizáciou uvedenej križovatky na okružnú sa má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Mesto pripomenulo, že v tomto dopravnom uzle sa najmä v ranných hodinách tvoria zápchy v smere od Družstevnej pri Hornáde.