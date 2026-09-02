< sekcia Regióny
V Ťahanovskom lese horelo, sucho zvyšuje riziko požiarov
Išlo o pozemný požiar na výmere približne pol hektára.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Lesný porast pri košickom sídlisku Ťahanovce, v lokalite blízko Planíkových plies, zasiahol v utorok (1. 9.) neskoro večer požiar. Išlo o pozemný požiar na výmere približne pol hektára, ktorý sa nerozšíril do nadzemných vrstiev borovicového porastu. Vďaka nasadeniu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov sa podarilo oheň v náročnom lesnom teréne včas uhasiť. Informovali o tom Mestské lesy Košice na sociálnej sieti.
„Dnes a v najbližších dňoch bude miesto požiaru naďalej monitorované košickými lesníkmi,“ uviedol mestský podnik.
Upozornil zároveň na dlhodobo pretrvávajúce extrémne sucho so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. „Lesná hrabanka a suchá tráva sú v tomto počasí doslova horľavinou. Stačí malá neopatrnosť (aj v tomto prípade bola pravdepodobnou príčinou požiaru) - odhodený cigaretový ohorok, iskra či zakladanie ohňa umocnené často vetrom a následky môžu byť katastrofálne,“ uviedli Mestské lesy Košice.
Návštevníkov žiadajú, aby nezakladali oheň vo voľnej prírode, v lesoch a ich bezprostrednom okolí, nefajčili počas prechádzok a turistiky v prírodnom prostredí, a pri spozorovaní dymu alebo ohňa okamžite volali na tiesňovú linku 150 alebo 112.
„Dnes a v najbližších dňoch bude miesto požiaru naďalej monitorované košickými lesníkmi,“ uviedol mestský podnik.
Upozornil zároveň na dlhodobo pretrvávajúce extrémne sucho so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. „Lesná hrabanka a suchá tráva sú v tomto počasí doslova horľavinou. Stačí malá neopatrnosť (aj v tomto prípade bola pravdepodobnou príčinou požiaru) - odhodený cigaretový ohorok, iskra či zakladanie ohňa umocnené často vetrom a následky môžu byť katastrofálne,“ uviedli Mestské lesy Košice.
Návštevníkov žiadajú, aby nezakladali oheň vo voľnej prírode, v lesoch a ich bezprostrednom okolí, nefajčili počas prechádzok a turistiky v prírodnom prostredí, a pri spozorovaní dymu alebo ohňa okamžite volali na tiesňovú linku 150 alebo 112.