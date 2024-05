Košice v tomto roku plánujú hospodáriť s viac ako 291 miliónmi eur

Košice 2. mája (TASR) - Mesto Košice plánuje v tomto roku hospodáriť so sumou takmer 291,4 milióna eur. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške dvoch miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý mesto zverejnilo na svojej webovej stránke. Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu, čo je najdlhšie za uplynulých najmenej 30 rokov. Termín mestského zastupiteľstva, na ktorom majú poslanci rokovať o rozpočte, zatiaľ nie je známy.



Podľa hovorcu magistrátu Dušana Tokarčíka návrh rešpektuje finančné možnosti mesta. Suma finančných prostriedkov pre mestské časti (MČ) je okrem ďalších podporných činností vo výdavkovej časti rozpočtu na úrovni viac ako 16,57 milióna eur. Súčasťou návrhu je aj úver vo výške jedného milióna eur na realizáciu projektov a vyvolaných investícií v súvislosti s príchodom automobilky Volvo a z dôvodu prípravy projektových dokumentácií na čerpanie eurofondov. "V navrhovanom rozpočte sa zatiaľ nenachádzajú dotácie na šport a kultúru, plánujeme ich však zapracovať v letnom období, po avizovanej finančnej kompenzácii od štátu," uviedol.



Magistrát tvrdí, že MČ si za posledné mesiace na úkor mesta prilepšili takmer o 11 miliónov eur. "Postoj starostov MČ, ktorí sú mnohí zároveň poslancami mesta, je pre nás sklamaním. Peniaze, ktoré získali od mesta zmenou štatútu, nám budú chýbať napríklad na opravu ciest a chodníkov. Do súvislých opráv ciest sme pritom plánovali dať približne 12 miliónov eur, takto sme nútení znížiť investície do infraštruktúry približne na 20 percent," povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Avizoval, že niektoré cesty sa budú snažiť opraviť v rámci projektov z eurofondov.



Predsedníčka Rady starostov Košíc Lenka Kovačevičová považuje vyjadrenia primátora za zavádzanie a manipuláciu verejnej mienky. "Určite peniaze v rozpočte na opravy a chodníky nechýbajú kvôli starostom, alebo budú v nižšej výške, ale pre to, že ich v takej podobe mesto narozpočtovalo a dalo finančné prostriedky do iných programov, aktivít a priorít podľa ich návrhu," uviedla v reakcii pre TASR s tým, že mesto robilo súvislé opravy v jednotlivých MČ v minimálnom rozsahu alebo vôbec.



Pripomenula, že v tomto roku sú zvýšené takmer všetky dane a poplatky, pričom mesto si ich výberoch prilepší o 20 miliónov eur. Zdôraznila tiež, že štatút začal platiť až od marca a podľa aktuálnych predikcií by všetky MČ mali dokopy dostať z podielový daní sumu na úrovni okolo 15,2 milióna eur.



Podľa jej slov finančná komisia zároveň odporučila vedeniu mesta, aby do návrhu zapracovalo napríklad dotácie pre šport a kultúru vo výške 50 percent minulého roka. Okrem iného žiadali aj dofinancovanie nevyplatených podielových daní z vlaňajška.



Problém zostaviť rozpočet mali Košice aj vlani, schváliť sa ho podarilo v závere apríla daného roku.