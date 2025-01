Košice: V troch mestských častiach pribudli ďalšie bezpečné priechody

Košice 17. januára (TASR) - Bezpečné priechody pre chodcov pribudli v závere uplynulého roka v troch košických mestských častiach (MČ). Išlo o investíciu vo výške necelých 124.000 eur s DPH. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že na stavebných úradoch má podané projekty aj na ďalšie takéto priechody.



Bezpečné priechody pre chodcov sú zvýraznené a osvetlené špeciálnymi asymetrickými smart LED svietidlami, čím sa má zlepšiť viditeľnosť chodcov a znížiť riziko dopravných nehôd. Podľa mesta je z oboch strán umiestnené aj dopravné značenie s výstražným svetelným signálom, ktoré sa vďaka video-detekcii chodca rozbliká a upozorní vodičov ešte predtým, ako niekto vstúpi na vozovku.



"Na Sídlisku Ťahanovce budú chodci viditeľnejší pri prechádzaní cez priechod na Ázijskej triede - medzi Čínskou a Belehradskou ulicou aj na Európskej triede v blízkosti zastávky MHD Berlínska," uvádza magistrát. Osvetlený a bezpečnejší je aj ďalší priechod pre chodcov na Staničnom námestí pri vstupe do Mestského parku v Starom Meste.



Dopravné značenie, ktoré upozorní vodičov na prítomnosť chodcov, pribudlo aj na priechode pre chodcov v MČ Juh na Jantárovej ulici - medzi Palárikovou a Fibichovou ulicou. V rámci súvislej opravy Jantárovej ulice na tomto priechode vybudovali aj nový stredový ostrovček, ktorý má takisto prispieť k vyššej bezpečnosti chodcov. Mesto plánuje do budúcna aj osvetlenie priechodu.



"Okrem inteligentných priechodov sme v rámci tejto investície doplnili aj verejné osvetlenie na Palárikovej ulici č. 2 až 10, kde doposiaľ úplne chýbalo. Pribudlo tam päť nových stožiarov so smart LED svietidlami, vďaka ktorým sú chodník a cesta pred bytovkou osvetlené a bezpečnejšie," dodal primátor Košíc Jaroslav Polaček.