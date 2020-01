V košickej Univerzitnej nemocnici sa minulý rok narodilo 2910 detí

Košice 2. januára (TASR) – V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice sa počas minulého roka narodilo spolu 2910 detí. Prevahu v počte mali chlapci, v dvoch pracoviskách nemocnice sa ich narodilo 1472, dievčat bolo 1438. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.



"Uplynulý rok sme v našej nemocnici mamičkám dopomohli priviesť na svet 49 dvojčiat a jedny trojičky. Viac detičiek sa narodilo v takzvanej 'novej nemocnici' na Triede SNP, bolo ich spolu 1518, na Rastislavovej ulici sa ich narodilo 1392," uviedla hovorkyňa.



Najčastejšími mužskými menami boli podľa jej slov Tomáš, Jakub, Filip, Oliver a Patrik. U dievčat prevládali mená Nina, Ema, Viktória, Eliška a Anna.



"Objavili sa aj netradičné mená, ako Etienne, Marlon, Meghan, Maximilián Lian Kozmo, Leonio Leonidas či Rodan Nicco a ženské mená Chelsea, Apollonia, Dilma, Taria, Oxana Cyrilla, Niha Victoria či Bakhita Mária," priblížila Vaněková.



Prvým dieťaťom nového roka bola Zara, ktorá sa narodila o 1.43 h v nemocnici na Rastislavovej ulici. "Mamička rodila prirodzene, malá mala 3770 gramov a merala 48 centimetrov. Pre mamičku Líviu a otecka Michala je to ich prvý prírastok do rodiny. Dopoludnia 1. januára sa v oboch našich pôrodniciach narodilo spolu päť detičiek," doplnila hovorkyňa nemocnice.



Ako povedala, silvestrovská noc bola v UNLP Košice v porovnaní s minulými rokmi pokojnejšia. Aj tento rok pomoc odborníkov vyhľadali i osoby pod vplyvom alkoholu, či už to boli muži, alebo ženy. Po poranení pyrotechnikou a prskavkami zdravotníci ošetrili dve osoby s ľahkými poraneniami. Po ošetrení boli prepustení do domácej starostlivosti.