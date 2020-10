V Košiciach aktuálne liečia 59 pacientov nakazených koronavírusom

Košice 23. októbra (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice aktuálne liečia 59 ľudí s ochorením COVID-19. Z nich deväť pacientov je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, informovala v piatok nemocnica.



Pacienti sa liečia na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM), tých, ktorí sú v kritickom stave, presúvajú na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sú napojení na pľúcnu ventiláciu. Hospitalizácia týchto pacientov trvá aj mesiac. V prípade komplikovaného priebehu ochorenia môže pacient zotrvať na umelej pľúcnej ventilácii aj niekoľko týždňov.



„Niektorí pacienti majú takú nízku hladinu kyslíka v krvi, že ak by neboli napojení na pľúcny ventilátor, nemali by šancu prežiť. V spolupráci s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny sa nám takto podarilo zachrániť 81-ročnú onkologickú pacientku s ochorením COVID-19 či 75-ročného muža," konštatoval primár KICM Martin Novotný.



Na KICM sa pritom už liečila 20-ročná študentka zo zahraničia aj 98-ročná žena. Umelú pľúcnu ventiláciu si vyžadoval aj 38-ročný muž bez akýchkoľvek iných sprievodných ochorení, informovala Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura . Štatistiky však ukazujú, že väčšina hospitalizovaných pacientov je nad 65 rokov. Riziko úmrtnosti vzhľadom na vek je u týchto pacientov v porovnaní s pacientmi medzi 18. a 29. rokom života 90-krát väčšie, u pacientov nad 85 rokov až 630-krát väčšie,.



Dĺžka hospitalizácie infikovaného pacienta je individuálna, rozhoduje závažnosť zdravotného stavu. Závisí to aj od obdobia, kedy sa začali prejavovať prvé príznaky. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenia ide podľa Novotného v priemere o desať až dvanásťdňovú hospitalizáciu. Ak je antigénový test, ktorého výsledok je hotový do 15 minút, negatívny, pacient môže byť prepustený, lebo nepredstavuje žiadne riziko nákazy.



„Ak má ale pacient diagnózu napríklad onkologickú a má respiračnú tieseň, treba rozhodnúť, čo viac limituje pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, teda, ktorá diagnóza viac ohrozuje jeho život," doplnil prednosta KICM Pavol Jarčuška.



Pacientov liečia aj vysokoprietokovým kyslíkom. „Tým odďaľujeme nutnosť invazívnej pľúcnej ventilácie a liečbu antivirotikami podľa závažnosti stavu. Antibiotiká podávame na prevenciu sekundárneho bakteriálneho zápalu pľúc, sledujeme imunologický status pacientov a podľa potreby podávame imunomodulačnú a imunostimulačnú liečbu. Reagujeme na aktuálne prejavy ochorenia, ktoré liečbou minimalizujeme a podávame vitamíny," popísal postup liečby primár Novotný.