V UNLP leží 69 chorých na COVID-19

Košice 27. októbra (TASR) – V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura je aktuálne hospitalizovaných 69 pacientov nakazených novým koronavírusom.



„Väčšina z nich leží na klinike infektológie a cestovnej medicíny, o ďalších sa starajú na reprofilizovaných oddeleniach kliniky pneumológie a ftizeológie, ako aj v priestoroch neurologického oddelenia. Lôžka vyčlenené pre nakazených pacientov sú k dnešnému dňu obsadené na 49 percent," informovala o tom v utorok Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice.



O najkritickejších pacientov, ktorí by bez umelej pľúcnej ventilácie už nemali šancu prežiť, sa starajú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Momentálne tam leží desať pacientov v kritickom stave, z nich ôsmi sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Medzi nimi aj manželia, ktorí sa tam dostali krátko po sebe. Pľúcna ventilácia ich udržiava pri živote už takmer dva týždne. Nepatria pritom ešte do vekovo rizikovej skupiny.



„U nás máme aj mladších pacientov, momentálne náš najmladší pacient má 38 rokov, máme i 46-ročného, aj päťdesiatnikov. Čiže neležia tu len starší pacienti, naopak, sú tu hospitalizovaní aj relatívne zdraví ľudia v strednom veku, pacienti, ktorí nemajú závažné pridružené ochorenia. Z toho vidieť, že COVID-19 je mimoriadne nebezpečná diagnóza. Nie je to tak, ako si mnohí myslia, že je to choroba starých a chorých," uviedol primár OAIM Ján Michlík.



Zatiaľ sa podľa jeho slov podarilo úspešne vyliečiť dvoch pacientov, 81-ročného muža a 59-ročnú ženu, ktorých odpojili od umelej pľúcnej ventilácie a v zlepšenom stave z oddelenia prepustili.



Lekári každé ráno počas vizity skontrolujú všetkých pacientov, ktorí sú napojení na pľúcnu ventiláciu. „Oblečieme sa do špeciálnych odevov, ja vyšetrím pacienta a kolegovia si zaznamenajú aktuálne údaje. Sledujeme saturáciu kyslíka, tlak, akcie srdca, parametre na dýchacom prístroji. Ak sa stav pacienta zlepšuje, znižujeme dávku sedatív a začíname s odpájaním od ventilátora cez podporné ventilačné režimy. Klinický stav pacientov počas dňa lekár opakovane kontroluje," zhrnul Michlík.



Zdravotnícky personál, ktorý sa stará o ťažko chorých, nevládnych a vysoko infekčných pacientov, prežíva podľa nemocnice extrémne náročné obdobie. Okrem kmeňových sestier z OAIM im už vypomáhajú aj kolegyne z iných oddelení.



„Keď vstúpime do sály s pacientmi špeciálne ustrojené, snažíme sa pracovať hlavne pomaly a pokojne. Lebo keď človek pracuje unáhlene, spraví chybu a COVID-19 chyby neodpúšťa," hovorí jedna zo zdravotných sestier. Podľa ďalšej je oveľa väčší stres starať sa o pacientov s týmto ochorením. „Rozhodne je to väčšia psychická aj fyzická záťaž. Nedá sa tomu vyhnúť, máme strach o seba a o svojich blízkych," opísala.



Hoci nemocnica uisťuje, že situáciu zatiaľ zvláda, lekári, sestry aj zdravotnícky personál sa s obavami pripravujú na horšie časy.



„Ak bude narastať počet kriticky chorých pacientov na COVID-19, situácia bude aj u nás mimoriadne vážna. Už teraz máme oddelenie takmer naplnené. Sme na hranici toho, čo sa dá zvládnuť. Ak by pribúdali pacienti vyžadujúci si umelú pľúcnu ventiláciu, budeme ich musieť presúvať na jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky úrazovej chirurgie. Je síce plne vybavená, ako aj naše oddelenie, ale bude veľmi ťažké to zvládnuť," skonštatoval Michlík.