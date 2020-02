V Košiciach preskúšali postup pri kontakte s pacientom s koronavírusom

Košice 7. februára (TASR) – Správny postup pri príchode pacienta s podozrením na koronavírus si počas štvrtka (6. 2.) a piatka vyskúšali zamestnanci urgentných pracovísk košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP). Cvičenie sa konalo v oboch areáloch nemocnice, dodržiavali sa pritom postupy určené usmernením hlavného hygienika SR. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.



"V tomto období je potrebné prispôsobiť sa konkrétnej prípadnej situácii, preto považujem toto cvičenie za opodstatnené a dôležité. Aj keď koronavírus zatiaľ pre nás nepredstavuje dôvod na paniku, je potrebné sa na prípadných nakazených pacientov náležite pripraviť," uviedol primár oddelenia urgentného príjmu UNLP Ľubomír Stripaj.



Akútne respiračné ochorenia hlásené v súvislosti s pobytom v čínskom meste Wu-chan spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV z čeľade Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií sa môže skončiť aj úmrtím. Inkubačná doba je 14 dní.



Ak na urgentný príjem príde osoba s ťažkosťami podobnými koronavírusu a zodpovedajúcou cestovateľskou anamnézou či po kontakte s osobou, ktorá bola v postihnutej oblasti, personál tejto osobe aj sebe poskytne tvárové rúško a odvedie ju do izolačnej miestnosti. Zdravotníci UNLP si nasadia ochranné prostriedky a pacientovi urobia základné vyšetrenia. Lekár následne kontaktuje Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, hlási pacienta na odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice a privolá krajské operačné stredisko, ktoré zabezpečí transport pacienta na príslušné infektologické pracovisko. Po odoslaní pacienta na infekčnú kliniku príjmové pracovisko vykoná potrebnú dezinfekciu.



"Ak sa človek vráti z cesty do postihnutej oblasti a nemá zdravotné ťažkosti, nie je potrebné žiadne preventívne vyšetrenie. Ak však zdravotné ťažkosti má, mal by vyhľadať zdravotnú pomoc," informovala o tom hovorkyňa UNLP.