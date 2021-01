V košickej zoo dosiaľ potvrdili vírus vtáčej chrípky u piatich kačíc

Košice 14. januára (TASR) – V košickej zoologickej záhrade zaznamenali dosiaľ päť kačíc, u ktorých Národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo vírus vtáčej chrípky. K prvým trom kačiciam pižmovým pribudli v stredu dve kačice obojkové. Pre verejnosť ostáva zoo až do odvolania zatvorená, potvrdila pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Vírusu vtáčej chrípky u prvých dvoch kačíc pižmových, ktoré uhynuli, laboratórne potvrdili 7. januára. Zoo následne v rámci opatrení z rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pre návštevníkov zatvorili. Pravdepodobným zdrojom nákazy je voľne žijúce vtáctvo a kontakt s chovanými vtákmi. Zistený vírus nie je prenosný na človeka.



"V košickej zoo platia v týchto dňoch sprísnené pravidlá chovu. Inštalovali sme dezinfekčné rohože, pri vstupe najmä pre zásobovanie máme dezinfekčný brod, do krmiva pridávame viac vitamínov a podporných látok pre ohrozené druhy, ktoré žijú vo vonkajších expozíciách," uviedol zoológ Patrik Pastorek.



V pozmenenom režime pracujú aj chovatelia na úseku vtákov. Starostlivosť o nich je z hľadiska ošetrovania striktne rozdelená tak, aby sa zabránilo riziku prenosu. Od potvrdenia vtáčej chrípky platí tiež ochranné pásmo v okruhu troch kilometrov od ohniska výskytu.



Zoologická záhrada chová takmer 500 vtáčích jedincov. V prípade priaznivého vývoja by sa podľa predpokladov mohli jej brány opätovne otvoriť vo februári.



Vtáčia chrípka sa v Zoo Košice objavila aj v roku 2017, keď ju potvrdili 4. januára.