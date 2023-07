Základnej škole Starozagorská zmodernizujú atletický ovál

Košice 21. júla (TASR) - Výstavba nového športoviska začala vo štvrtok (20. 7.) na košickom Sídlisku KVP. V Základnej škole (ZŠ) Starozagorská zmodernizujú atletický ovál, ktorý sa po dokončení stane aj spádovým športoviskom pre viacero škôl a žiakov z okolia. Informoval o tom košický magistrát.



Bežecký ovál bude pozostávať zo štyroch 200-metrových dráh, vrátane cieľovej rovinky na krátke trate s dĺžkou 60 metrov. Chýbať nebude ani doskočisko s pieskom pre skok do diaľky.



V areáli školy vznikne okrem toho aj nové ihrisko pre malý futbal s umelou trávou, ktoré bude mať certifikované rozmery 32,6 x 52 metrov. "Okrem tréningov sa tam budú môcť konať aj súťažné zápasy. Športoviská budú dopoludnia slúžiť na vyučovanie telesnej výchovy, popoludní budú prístupné pre širokú verejnosť a košické športové kluby. Nový šat dostane aj multifunkčné ihrisko a tribúna. Celý areál dostane aj nové osvetlenie," uviedlo mesto.



Stavebné práce zrealizuje v nasledujúcich ôsmich mesiacoch bratislavská spoločnosť Sportfinal. Vo verejnom obstarávaní uspela spomedzi štyroch firiem s ponukou vo výške 586.444 eur, čo bolo o takmer 28 percent menej než predpokladaná hodnota zákazky. Magistrát ďalej informoval, že mesto na tento projekt získalo finančný príspevok 381.189 eur z Fondu na podporu športu. Získané prostriedky pokryjú 65 percent nákladov, zvyšných 35 bude mesto financovať zo svojho rozpočtu.



Modernizácia atletického oválu a výstavba ihriska pre malý futbal v ZŠ Starozagorská sa mala pôvodne uskutočniť od júna 2022 do marca 2023. Mesto sa s pôvodným zhotoviteľom však ešte minulý rok dohodlo na ukončení zmluvy. "Za ponúknutú cenu nevedel zrealizovať stavebné práce. Takisto nebolo možné navýšiť sumy za niektoré špecifické položky, ako boli športové povrchy, resp. umelá tráva. Tie sa nenachádzali v zozname materiálov, na ktoré sa dala použiť indexácia. Aj toto nechcené riešenie sa však napokon ukázalo ako prospešné," uviedol vedúci oddelenia športu a mládeže magistrátu Mário Švec. Do aktualizovaného projektu zahrnuli aj revitalizáciu schátraného multifunkčného ihriska a rekonštrukciu tribúny. Tento projekt podľa Šveca uspel v konkurencii ďalších 199 žiadostí o finančný príspevok z Fondu na podporu športu.



Mesto oznámilo, že v súčasnosti realizuje aj ďalšie investície smerujúce do zlepšovania športovej infraštruktúry v areáloch škôl. V ZŠ Janigova ide o výstavbu novej atletickej 60-metrov dlhej tartanovej trojdráhy s pieskovým doskočiskom a multifunkčným ihriskom s workoutovou zostavou. Jej súčasťou bude aj nové hľadisko s kapacitou 85 divákov nad ihriskom.



V bývalej ZŠ Park mládeže na sídlisku Mier dokončujú osadenie mantinelov novovybudovaného ihriska pre hokejbal a basketbal s rozmermi 32 x 53 metrov. Obe tieto investície podľa Šveca odovzdajú športovej verejnosti začiatkom nového školského roka. Aktuálne na oboch športoviskách prebieha inžinierska činnosť smerujúca ku kolaudácii.