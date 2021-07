Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila letný program

Košice 7. júla (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pre svojich čitateľov a verejnosť pripravila letný program. Jeho súčasťou budú aj workshopy, burza či výstavy. TASR o tom za knižnicu informovala Erika Palágyiová.



V rámci projektu Prečítané leto, ktorý je určený detským čitateľom, každý prázdninový týždeň predstavia jednu tému a pridajú k nej tipy na čítanie. Tematické knižné tipy ponúknu v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ulici a svojich najväčších pobočkách v mestských častiach Západ, Sídlisko KVP a Nad jazerom. K viacerým témam pripravujú aj tvorivé dielne a workshopy.



Od stredy do 3. septembra je v centrálnej požičovni knižnice výstava s názvom S korunou v oblakoch z dielne košickej výtvarníčky a dizajnérky Ľudmily Žoldákovej. Návštevníci pobočky VKJB na Hemerkovej ulici si počas prázdnin môžu pozrieť výstavu detských ručných prác s názvom Z obrázkovej manéže.



Letná burza kníh pod názvom Vianoce v lete je naplánovaná na 14. júla. Uskutoční sa pred sídlom regionálneho a hudobného oddelenia VKJB na Hlavnej ulici. „VKJB do burzy pripravila stovky zaujímavých kníh z oblasti beletrie, odbornej literatúry a tiež notový materiál. Bonusom pre návštevníkov bude aj 50-percentná zľava z ročného zápisného do knižnice. Pre deti budú pripravené tematické tvorivé dielne,“ uviedla Palágyiová.



V auguste pripravujú v centrálnej požičovni trojdňový súťažný turnaj v scrabble, sily si budú môcť zmerať všetky vekové kategórie čitateľov. Koncom leta zas nový čitateľský klub pri knižnici privíta nadšených knihomoľov na svojom prvom klubovom stretnutí.



Ako Palágyiová pripomenula, VKJB poskytuje knižnično-informačné služby v deviatich svojich pracoviskách aj počas leta.