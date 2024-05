V Košiciach ocenili policajtov aj osobnosti za zásluhy o bezpečnosť

Košice 6. mája (TASR) - Mesto Košice a mestská polícia (MsP) slávnostne ocenili dokopy 49 príslušníkov MsP a osobností verejného a spoločenského života. Ocenenia im odovzdali v pondelok na Hlavnej ulici v rámci osláv Dňa mesta Košice.



Čestný odznak a ďakovný list získalo 16 košických mestských policajtov, ktorí pri výkone služby svojím iniciatívnym konaním chránili život a zdravie občanov. "Úmyselne to robíme verejne, pretože chceme, aby si verejnosť všímala MsP nielen ako nejakú poriadkovú políciu, ktorá dáva 'papuče' a rieši parkovanie, ale aby vnímala aj to, že sú to naozaj ľudia, ktorí zachraňujú životy a pomáhajú. Dokonca mnohí pomáhajú aj v civile. Príbehov, ktoré MsP prináša, je naozaj mnoho a treba im verejne poďakovať a verejne rozprávať o tom, že sú naozaj prínosom," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček.



Mesto zároveň udelilo plakety za odpracované roky, a to 12 príslušníkom MsP za 25 rokov a šiestim za 30 rokov záslužnej a aktívnej práce. "Minulý rok MsP oslávila svojich 30 rokov. Je úžasné, keď máme príslušníkov, ktorí 30 rokov pracujú pre mesto a MsP," dodal.



V ďalšej kategórii bolo ocenených 13 osobností verejného a spoločenského života a dvaja príslušníci MsP Košice. Verejné ocenenie im udelila MsP ako prejav vďačnosti a uznania za vynikajúce zásluhy o bezpečnosť v meste a bezpečnosť jeho obyvateľov. Ako Polaček spresnil, išlo najmä o príslušníkov štátnej, justičnej a väzenskej polície či hasičov. "Sú to štátne zložky, ktoré s MsP spolupracujú, potrebujú sa navzájom. Sú tam takisto ľudia, ktorí radi pomáhajú, spolupracujú, a aj im treba poďakovať," skonštatoval.