Košice: Verejnosť ešte môže podávať návrhy na Cenu mesta a primátora
Košice 1. januára (TASR) - Predkladať návrhy na Cenu mesta Košice možno ešte do 15. januára a na Cenu primátora do 1. marca 2026. Tieto verejné ocenenia udeľuje samospráva každoročne za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti. Informoval o tom magistrát na svojej webovej stránke.
Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo raz v roku, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. V prípade in memoriam ju nemožno udeliť po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k úmrtiu osobnosti navrhnutej na ocenenie.
Cenu primátora udeľuje primátor Košíc obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta. Raz za rok ju môže udeliť rovnako najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
„Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,“ uvádza samospráva.
Zasielať ich možno písomne na adresu magistrátu alebo elektronicky na katarina.angelovicova@kosice.sk. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.
Verejné ocenenia sú udeľované každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.
