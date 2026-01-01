Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Regióny

Košice: Verejnosť ešte môže podávať návrhy na Cenu mesta a primátora

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo raz v roku, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Autor TASR
Košice 1. januára (TASR) - Predkladať návrhy na Cenu mesta Košice možno ešte do 15. januára a na Cenu primátora do 1. marca 2026. Tieto verejné ocenenia udeľuje samospráva každoročne za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti. Informoval o tom magistrát na svojej webovej stránke.

Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo raz v roku, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. V prípade in memoriam ju nemožno udeliť po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k úmrtiu osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Cenu primátora udeľuje primátor Košíc obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta. Raz za rok ju môže udeliť rovnako najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,“ uvádza samospráva.

Zasielať ich možno písomne na adresu magistrátu alebo elektronicky na katarina.angelovicova@kosice.sk. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Verejné ocenenia sú udeľované každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.
.

Neprehliadnite

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

TRAGÉDIA V LYŽIARSKOM STREDISKU: Pri výbuchu v bare hlásia mŕtvych

Blanár: SR vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner