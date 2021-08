Verejný cintorín v Košiciach zatvorili pre kalamitu

Košice 17. augusta (TASR) – Verejný cintorín v Košiciach z dôvodu kalamitnej situácie pre verejnosť zatvorili. Pre TASR to za Správu mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach potvrdil Peter Sasák s tým, že búrka v noci z pondelka (16. 8.) na utorok poškodila viacero stromov v rámci mesta. Odhaduje, že následky budú odstraňovať dva týždne.



„Na cintoríne došlo k poškodeniu stromov, sú tu popadané konáre, rozfúkané ozdoby aj kahance z hrobov. Niektoré konáre sú nalomené nad chodníkmi, práve ich pomocou plošiny odstraňujeme. K uzávere došlo z bezpečnostných dôvodov,“ povedal.



Podľa jeho slov už niektoré chodníky na cintoríne vyčistili. Plánované obrady sa uskutočnia v riadnom čase. Odhaduje, že v stredu (18. 8.) by už cintorín mohol byť sprístupnený pre verejnosť.



V rámci mesta je poškodených viacero stromov. Vážna situácia je podľa neho aj v okolí nemocnice na Triede SNP. „Mám informácie, že sú zničené celé stromoradia. Riešime to postupne, v prvom rade sa snažíme zabezpečiť bezpečnosť a prejazdnosť úsekov,“ povedal.