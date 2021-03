Veriaci môžu bohoslužby z košických kostolov sledovať online

Košice 30. marca (TASR) – Bohoslužby počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov môžu veriaci sledovať online aj z košických kostolov. Ako na utorkovej tlačovej konferencii uviedla viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová, živé prenosy z jednotlivých chrámov majú byť dostupné aj po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu.



Do projektu sa zapojilo všetkých 11 cirkví Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice. „V praxi to znamená, že si na internete viete nájsť menu, cirkev, vyhľadať svoj kostol a viete sa dozvedieť aj informácie o tom, čo sa vo farnosti deje - ak sa teda zapojila do tohto projektu,“ uviedla Gurbáľová.



Prostredníctvom kamier bude spoločnosť Antik Telecom vo svojej sieti prinášať 24-hodinový stream z tých chrámov, ktoré o to prejavili záujem a kde je to technicky možné. V rámci platformy e-kostol sa do projektu zapojilo približne 160 kostolov z východného Slovenska. Firma plánuje službu rozšíriť približne do ďalších 200 obcí a miest v rámci východného Slovenska, respektíve Košického a Prešovského kraja. Podľa nej môže byť nepretržitý online prenos prínosom aj z hľadiska zabezpečenia priestorov.



Projekt e-kostol nie je viazaný len na veľkonočné sviatky či obdobie pandémie, v budúcnosti by službu mohli využívať aj osoby so zdravotným znevýhodnením a všetci záujemcovia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu na bohoslužbách fyzicky zúčastniť.