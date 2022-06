Košice vyhlásili nové verejné obstarávanie na opravu ciest

Košice 2. júna (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebnú údržbu a opravy pozemných komunikácií. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,8 milióna eur bez DPH, na jej predmet bude uzatvorená rámcová dohoda. Doba jej platnosti má byť 12 mesiacov, respektíve do vyčerpania finančného limitu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia či iné s tým potrebné činnosti. "Zákazka bude realizovaná na základe čiastkových objednávok, ktoré budú vystavené na stavebné práce v menšom rozsahu," uvádza sa v súťažných podkladoch.



Uvedené práce pôvodne vykonávala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. V zmysle rámcovej dohody s mestom ich mala zabezpečovať od júla 2021 do júla 2023, respektíve do vyčerpania zmluvnej hodnoty zákazky vo výške 8,94 milióna eur s DPH. Firma sa v dôsledku zdražovania na prelome apríla a mája dohodla na ukončení zmluvy s mestom. Magistrát riešil situáciu priamym rokovacím konaním s troma spoločnosťami, z ktorej bola úspešná Eurovia. Rámcovú dohodu na necelých 350.000 eur s DPH, a to najviac na dva mesiace, podpísali začiatkom minulého mesiaca. Mesto avizovalo, že vypíše novú verejnú súťaž. Predložením ponuky sa do nej možno zapojiť do 28. júna.