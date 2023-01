Košice vyhlásili obstarávanie na výstavbu telocvične na Želiarskej ul.

Košice 12. januára (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na výstavbu novej telocvične pri Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Želiarskej ulici v mestskej časti Ťahanovce. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 2,95 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní novej telocvične, ktorá vytvorí priestor na kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ," uvádza sa v oznámení. Navrhovaná budova telocvične sa nachádza v uzavretej lokalite komplexu budov škôl, viacerých športovísk a na mieste pôvodnej, už odstránenej budovy telocvične, ktorá bola v havarijnom stave.



Dvojpodlažná časť bude rozdelená na šatne pre žiakov, hygienické priestory, miestnosť náraďovne, ošetrovňu, miestnosť pre trénerov a rozhodcov. Jednopodlažnú časť bude tvoriť samotná telocvičňa vrátane vybavenia.



Magistrát predtým informoval, že cieľom je vybudovať multifunkčnú voľnočasovú športovú halu na rozvoj amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách v regióne.



Mesto Košice získalo na projekt dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 1,2 milióna eur. Preinvestovaná má byť do konca roka. Dofinancovanie zo strany magistrátu by malo byť zabezpečené prostredníctvom úveru, čo mestskí poslanci odobrili na svojom zasadnutí vlani v decembri.