Košice vyhlásili podporu Medzinárodnému maratónu mieru na 100 rokov

Košice 28. októbra (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo podporu Medzinárodnému maratónu mieru (MMM) do ďalšej storočnice. Košickí mestskí poslanci na svojom pondelkovom slávnostnom zasadnutí odobrili aj jeho zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta a schválili tiež memorandum, na základe ktorého má vzniknúť Maratónsky dom.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) prijalo uznesenie, v ktorom prehlásilo, že MMM môže pre svoj ďalší rozvoj počítať s plnou, všestrannou a dlhodobou podporou mesta Košice tak, aby sa obyvatelia Košíc mohli tešiť z umu a úsilia ďalších generácií ešte aspoň ďalších sto rokov.



Poslanci sa zhodli aj na uzavretí memoranda o partnerstve a spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní Maratónskeho domu na Hlavnej ulici č. 57. Partnermi sú okrem mesta aj Maratónsky klub a príspevková organizácia K13 - Košické kultúrne centrá. Maratónsky dom má návštevníkov sprevádzať históriou MMM až po súčasnosť. "Bude aj dejiskom kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav a ďalších aktivít týkajúcich sa MMM," uvádza mesto na svojej webovej stránke.



Od zaradenia MMM medzi pamätihodnosti mesta Košice, konkrétne do registra nehmotných pamätihodností - fenomény nehmotného dedičstva, očakáva zlepšenie možností čerpania finančných prostriedkov z grantových schém, dotačných programov a eurofondov.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka chceli uvedenými krokmi upevniť význam maratónu pre celé mesto. Pripomenul, že z MMM sa stala udalosť s celospoločenským presahom ďaleko za hranice, ktorá reprezentuje mesto a jeho obyvateľov. "Nesmieme zabúdať na hlavný odkaz nášho maratónu, ktorý nesie v samotnom názve, a tým posolstvom je mier," uviedol s tým, že si ho treba pripomínať čoraz intenzívnejšie. "Samotný beh tiež symbolizuje nielen fyzickú vytrvalosť, ale zároveň spája ľudí rôznych národností, kultúr a vierovyznaní," dodal. Podľa neho je to dôkazom toho, že aj napriek rozdielom možno spolupracovať, podporovať sa a spoločne prekonávať výzvy.



MMM si pripomína 100 rokov od svojho založenia. Svoju históriu začal písať 28. októbra 1924. Pri tejto príležitosti je súčasťou MsZ aj udeľovanie ocenení či zapálenie maratónskeho ohňa pred sochou maratónca pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach.