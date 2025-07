Košice vyhlásili súťaž na prestavbu jaslí na zariadenie pre seniorov

Košice 14. júla (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške okolo 3,14 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Objekt je v súčasnosti trojpodlažný, a to s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. „Druhé nadzemné podlažie je len nad časťou pôdorysu prvého nadzemného podlažia a stavebnými úpravami nadstavbou sa druhé bude nachádzať nad celým pôdorysom prízemia,“ uvádza sa v súťažných podkladoch s tým, že celý objekt bude zastrešený plochou zelenou strechou.



Ubytovacia kapacita by mala byť na úrovni 30 klientov sociálnych služieb v dvojlôžkových izbách. Počíta sa aj s kuchyňou, jedálenskou časťou či spoločenskými priestormi. Celkovo by tam pri trojzmennej prevádzke malo pracovať 20 zamestnancov. Navrhovaných je 12 parkovacích miest.



Okolo budovy by mali pribudnúť chodníky, lavičky, stoly, ako aj altánok.



Zákazka má byť financovaná prevažne z eurofondov.