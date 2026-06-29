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Košice vyhlásili tender na modernizáciu električkovej trate
Mesto pripomína, že väčšina súčasných zastávok na električkovej trati na Alejovej nemá prístrešky pre cestujúcich.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Alejovej ulici v úseku od križovatky pri Moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 55,4 milióna eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Magistrát v súčasnosti finalizuje zabezpečenie financovania investície. TASR o tom informovalo mesto Košice.
„V súčasnosti dokončujeme modernizáciu trate na sídlisku Nad jazerom. Verím, že budúci rok budeme môcť začať aj s traťou na Alejovej ulici, ktorá má celkovú dĺžku takmer 5,8 km v oboch smeroch. Bola postavená v rokoch 1986 - 1990 a je doslova najvyšší čas na jej modernizáciu,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček s tým, že by modernizácia mala trvať 13 mesiacov. Podľa mesta prinesie systémové riešenie jej nevyhovujúceho technického stavu - zvýši komfort, spoľahlivosť a bezpečnosť dopravy na tomto dôležitom úseku.
Podľa magistrátu v týchto dňoch pokračujú na električkovej trati na Alejovej ulici práce na stabilizácii podložia a koľajového zvršku, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilitu najviac poškodených častí infraštruktúry a zachovať bezpečnú prevádzku do času uskutočnenia komplexnej modernizácie. Tieto práce by podľa harmonogramu mali byť ukončené v polovici leta.
Mesto tiež pripomína, že väčšina súčasných zastávok na električkovej trati na Alejovej nemá prístrešky pre cestujúcich, taktiež tam chýbajú elektronické LED tabule s informáciami o odchodoch spojov v reálnom čase. „Tieto nedostatky po modernizácii zmiznú a zároveň dôjde aj ku vynoveniu a zvýšeniu bezpečnosti všetkých cestných križovatiek prechádzajúcich cez túto električkovú trať,“ objasnilo.
V rámci druhej etapy modernizácie električkových tratí pripravuje mesto aj ďalšie rekonštrukcie v južnej časti mesta. Má ísť o úseky na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS po Námestie Osloboditeľov a v Barci od križovatky pri Moste VSS po obratisko pri soche Jána Pavla II. vrátane samotného obratiska. Na všetky uvedené úseky má mesto už vydané stavebné povolenie.
Košice tiež podľa Polačeka plánujú výstavbu nových električkových tratí. „Išlo by o úsek od železničnej stanice cez Nové mestské centrum Hornád v smere na Ťahanovce a od Pereša na letisko,“ doplnil.
„V súčasnosti dokončujeme modernizáciu trate na sídlisku Nad jazerom. Verím, že budúci rok budeme môcť začať aj s traťou na Alejovej ulici, ktorá má celkovú dĺžku takmer 5,8 km v oboch smeroch. Bola postavená v rokoch 1986 - 1990 a je doslova najvyšší čas na jej modernizáciu,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček s tým, že by modernizácia mala trvať 13 mesiacov. Podľa mesta prinesie systémové riešenie jej nevyhovujúceho technického stavu - zvýši komfort, spoľahlivosť a bezpečnosť dopravy na tomto dôležitom úseku.
Podľa magistrátu v týchto dňoch pokračujú na električkovej trati na Alejovej ulici práce na stabilizácii podložia a koľajového zvršku, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilitu najviac poškodených častí infraštruktúry a zachovať bezpečnú prevádzku do času uskutočnenia komplexnej modernizácie. Tieto práce by podľa harmonogramu mali byť ukončené v polovici leta.
Mesto tiež pripomína, že väčšina súčasných zastávok na električkovej trati na Alejovej nemá prístrešky pre cestujúcich, taktiež tam chýbajú elektronické LED tabule s informáciami o odchodoch spojov v reálnom čase. „Tieto nedostatky po modernizácii zmiznú a zároveň dôjde aj ku vynoveniu a zvýšeniu bezpečnosti všetkých cestných križovatiek prechádzajúcich cez túto električkovú trať,“ objasnilo.
V rámci druhej etapy modernizácie električkových tratí pripravuje mesto aj ďalšie rekonštrukcie v južnej časti mesta. Má ísť o úseky na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS po Námestie Osloboditeľov a v Barci od križovatky pri Moste VSS po obratisko pri soche Jána Pavla II. vrátane samotného obratiska. Na všetky uvedené úseky má mesto už vydané stavebné povolenie.
Košice tiež podľa Polačeka plánujú výstavbu nových električkových tratí. „Išlo by o úsek od železničnej stanice cez Nové mestské centrum Hornád v smere na Ťahanovce a od Pereša na letisko,“ doplnil.