Košice vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu tratí

Košice 23. februára (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na druhú etapu modernizácie električkových tratí (MET). Pôjde o úsek na Slaneckej ulici Nad jazerom a obratisko na Važeckej. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 66,52 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Modernizácia má okrem iného zahŕňať práce na železničnom zvršku i trakčnom vedení, ako aj rekonštrukciu mosta a lávky pre peších nad železničnou traťou. Realizácia by podľa návrhu zmluvy o dielo mala trvať 305 dní. "Predmet zmluvy bude financovaný v rámci Programu Slovensko/Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa," uvádza sa v súťažných podkladoch. Otváranie ponúk je naplánované na 18. marca.



Mestské zastupiteľstvo vlani v novembri schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na danú rekonštrukciu z eurofondov. Poslanci odobrili aj financovanie projektu vo výške minimálne osem percent celkových výdavkov. Primátor Jaroslav Polaček vtedy povedal, že s prácami by sa mohlo začať v roku 2024. Pripustil možnosť, že pred realizáciou bude potrebné prijať úver.



Ako mesto uviedlo na svojej webovej stránke, električková trať na sídlisku Nad jazerom vrátane obratiska Važecká je po 40 rokoch prevádzky v havarijnom stave. "Technický stav električkového zvršku je nevyhovujúci a z toho dôvodu došlo k zníženiu rýchlosti na celom úseku," informoval magistrát.



Po novom by mala spĺňať požiadavky zodpovedajúce vysokému stavebno-technickému a technologickému štandardu moderných električkových tratí. Mal by sa tiež zvýšiť komfort a rýchlosť prepravovaných osôb.