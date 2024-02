Košice vyhlásili výzvu na predkladanie ponúk na stavbu škôlky v Pereši

Košice 27. februára (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu materskej školy (MŠ) na Gelnickej ulici v mestskej časti Pereš. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu takmer 1,6 milióna eur bez DPH.



"Novostavba MŠ je navrhnutá ako dvojpodlažná s plochou strechou a je určená pre 111 detí (päť tried) s kompletným zázemím," uvádza sa v súťažných podkladoch. Na prvom podlaží majú byť okrem vstupnej časti dve triedy, kuchyňa, jedáleň a sklad pre exteriér. Na druhom sú zas navrhnuté tri triedy a zázemie pre zamestnancov.



Mesto plánuje financovať zákazku z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie prostriedkov v rámci výzvy na zvýšenie kapacít MŠ.



Výstavba by mala trvať najviac 540 dní odo dňa prevzatia staveniska. Dielo má byť mestu, vzhľadom na financovanie z externých zdrojov, odovzdané najneskôr do konca marca 2026.



Magistrát vlani v auguste informoval, že oddelenie školstva každoročne eviduje vysoký záujem rodičov z Pereša o umiestnenie svojich detí do MŠ po celom meste. Doposiaľ tam existuje len elokované pracovisko MŠ Nešporova s kapacitou 13 detí.