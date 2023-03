Mesto Košice vyhlásilo súťaž aj na revitalizáciu parkov

Košice 28. februára (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na revitalizáciu parkov a verejných priestranstiev. Celková predpokladaná hodnota zákazky rozdelenej na tri časti je viac ako 800.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Každá stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov: revitalizácia, verejné osvetlenie, vodovod, pešie komunikácie," uvádza sa v oznámení.



Najnákladnejšou by mala byť prvá časť zákazky, ktorá počíta s revitalizáciou parkov v mestskej časti (MČ) Staré Mesto. Konkrétne má ísť o park na uliciach Kuzmányho, Kpt. Nálepku, Československej armády a park na uliciach Branisková, Tatranská, Československej armády. Práce by mali okrem iného zahŕňať obnovu mobiliáru, pribudnúť by tu mali herné prvky a počíta sa aj s dažďovou záhradou, prípojkami na pitné fontány, výsadbou živých plotov či s rozšírením venčoviska.



Druhá časť sa venuje Parku Obrancov mieru v MČ Sever, kde sa počíta s novými chodníkmi, doplniť by tu mali lavičky a súčasťou prác je tiež výsadba stromov, ako aj obnova trávnatých plôch.



Revitalizáciou by mal prejsť aj park pri Lidickom námestí v MČ Dargovských hrdinov. Odstrániť by sa tu mal nefunkčný a neestetický stav pieskovísk i betónových plôch, pribudnúť by tu mal nový mobiliár. Zároveň sa počíta so sadovými úpravami a súčasťou je aj úprava vyšliapaných chodníkov z priepustnej zatrávňovacej dlažby.



Lehota na predkladanie uplynie 20. marca. Práce by mali byť hotové do konca októbra. Projekt by mal byť financovaný prevažne z eurofondov.