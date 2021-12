Košice vyhlasujú medzinárodnú urbanistickú súťaž na nové centrum

Košice 7. decembra (TASR) - Útvar hlavného architekta mesta Košice tento týždeň vyhlási medzinárodnú urbanistickú súťaž Košice – Hornád, Nové mestské centrum. Ide o lokalitu s rozlohou približne 300 hektárov v okolí Hornádu, ohraničenú zhruba Rampovou ulicou, Prešovskou cestou, Palackého a železničnou traťou. Informovalo o tom vedenie mesta na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že projekt môže v najbližších desaťročiach zmeniť tvár celého centra mesta.



Výsledkom architektonickej súťaže má byť podľa primátora Jaroslava Polačeka riešenie ako integrovať v nevyužitom, ľahko dostupnom priestore v blízkosti širšieho centra potenciál moderného mesta s využitím smart technológií, vzdelávania, medicíny, moderného obchodu s dostupnosťou k inštitúciám a k bývaniu. Predmetom riešenia je územie vo väzbe na rieku Hornád v centrálnej časti mesta. Cieľom je získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, športu a zelene a so zreteľom na polohu územia. Ako doplnil hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp, vzniknúť by mala nová štvrť.



Momentálne polopriemyselná zóna na centrálnom území mesta podľa magistrátu dlhodobo nespĺňa svoju podstatu. Potenciál vidí v zeleni aj v rieke . „O niekoľko rokov tu budeme môcť vidieť nové mesto, budovy, športoviská, parky, priestor pre štátne inštitúcie a pre všetkých, ktorí chcú v našom meste žiť a využívať naše služby,“ povedal primátor s tým, že víťazné riešenie musí komplexne riešiť aj cestnú či železničnú dopravu.



Podľa viceprimátora Marcela Gibóda by nové mestské centrum malo slúžiť aj pre ľudí z okolia, respektíve celého Košického kraja. Ambíciou je, aby sa tam presťahovali aj niektoré úrady štátnej správy, čím by došlo aj k odľahčeniu dopravy v meste.



Súťaž bude dvojkolová, pričom návrhy v rámci prvého kola je potrebné zasielať do 28. februára 2022. Návrhy v druhej etape majú postupujúci následne predložiť do 2. júna. „Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov je 23. júna 2022,“ doplnil Polaček.