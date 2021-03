Košice vyhodnotili súťaž na návrh nájomných bytov na Jesenského ulici

Košice 24. marca (TASR) – Mesto Košice vyhodnotilo urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh nájomných bytov na Jesenského ulici. Spomedzi 39 zúčastnených autorských kolektívov uspela projekčná kancelária OON Design. V závere marca sa začne priame rokovacie konanie s týmto víťazom súťaže, ktorý na základe svojho architektonického návrhu spracuje celkový projekt. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Porota sa pri svojom hodnotení zamerala na komplexnú kvalitu architektonicko-urbanistického riešenia, ekonomickú realizovateľnosť a udržateľnosť projektu. Autorov víťazného návrhu ocenila za citlivé zasadenie do prostredia, riešenie občianskeho priestoru a dispozícii, ktoré má zabezpečiť vysokú kvalitu bývania v celom objekte.



Ako za uvedenú spoločnosť povedal jej konateľ Vladimír Ruščin, do takýchto architektonických súťaží sa zapájajú pravidelne. „Považujeme ich za nástroj, ktorým investor vie získať predstavu o možnostiach riešenia daného zadania. Vyhlásenie tejto súťaže nás oslovilo a nadchlo o to viac, že sídlime v Košiciach a ako autorský tím sme zadanú lokalitu dlhodobo vnímali ako územie vhodné na urbanizáciu,“ povedal. Porotcovia tiež udelili druhé a tretie miesto a štyri odmeny.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že jednou z priorít mesta je rozvoj nájomného bývania. „Chceme ukázať, že nájomné bývanie môže byť kvalitné a atraktívne. Obrovský záujem architektov a projektantov o túto súťaž nás príjemne prekvapil a je pre nás jednoznačne signálom, aby sme v podobných aktivitách pokračovali aj v budúcnosti,“ uviedol.



V lokalite na Jesenského ulici, kde je v súčasnosti autodielňa a zberný dvor, predbežne plánujú postaviť 60 bytov. Zámerom mesta je poskytnúť v nich dostupné bývanie pre ľudí, ktorí splnia stanovené podmienky. Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie bývanie pre mladé rodiny.