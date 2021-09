Košice vykupujú ďalšiu časť pozemkov v Borovicovom háji

Košice 25. septembra (TASR) – Košice kupujú ďalšie pozemky od viacerých vlastníkov v Borovicovom háji nad Popradskou ulicou. Mesto za ne zaplatí okolo 660.000 eur. S ich kúpou bude majiteľom približne 20 percent tejto lokality. Odobrilo to mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom tohtotýždňovom rokovaní.



Prvá polovica kúpnej ceny má byť uhradená v septembri a druhá v prvom kvartáli budúceho roka. Ako pripomenul primátor Jaroslav Polaček, ide o dlhodobý proces vysporiadania pozemkov v danej lokalite. Pripomenul, že poslanci v rozpočte na tento účel vyčlenili peniaze aj v predchádzajúcom období. Rovnako ako pri prvom nákupe, aj teraz išlo o sumu necelých 70 eur za štvorcový meter (m2).



Celková výmera Borovicového hája predstavuje okolo 125.000 m2. "Veľa štúdií v rámci životného prostredia a klimatických zmien hovorí o tom, že Borovicový háj sú pľúca mesta. Naším ďalším cieľom je postupne nadobúdať tento majetok, dať ho postupne do Správy mestskej zelene, revitalizovať chodníky, verejné osvetlenie, a urobiť z toho nielen pľúca mesta, ale aj nádhernú oddychovú zónu," povedal Polaček.



Mesto v súčasnosti platí za pozemky v Borovicovom háji, na ktoré sú uplatnené nároky na súde, približne 325.000 eur ročne. "Musíme platiť za neoprávnené obohatenie tým, že verejnosť využíva tieto pozemky," pripomenul. Mesto chce aj v súvislosti so súkromnými vlastníkmi a developermi výkupom okrem iného eliminovať tiež prípadné riziko zmeny využívania tohto územia.