V Košiciach môžu ľudia doniesť vyrobené rúška do nových kontajnerov

Košice 22. marca (TASR) – Obyvatelia Košíc budú môcť odovzdať ochranné rúška na tvár, ktoré sami vyrobili, do 22 nových veľkokapacitných kontajnerov. Do mestských častí ich po dohode s mestom v pondelok (23. 3.) umiestni spoločnosť Kosit. Rúška budú bezplatne distribuované Košičanom, ktorí o ne tento týždeň prejavili záujem. Informoval o tom v nedeľu košický magistrát.



Po nedostatkových rúškach je veľký dopyt. Keďže zo Správy štátnych hmotných rezerv SR a okresného úradu rúška do Košíc neprišli, mesto si vyše 5000 kusov zabezpečilo po vlastnej linke. Okrem vodičov MHD, seniorov v zariadení na Garbiarskej ulici alebo ľuďom v opatere charitatívnych organizácií sa podľa magistrátu ušli aj predavačkám v potravinách alebo mnohým ďalším ľuďom, ktorí o ne požiadali.



"Rozdali sme všetko, čo sa nám podarilo objednať a mohli sme uvoľniť z dvoch zásielok, ktoré sme mali k dispozícii. Ďalšie tisíce rúšok by nám mali prísť v priebehu budúceho týždňa a verím, že nimi potešíme ďalších ľudí, ktorí vďaka nim si budú môcť ísť opäť aspoň nakúpiť. Mrzí ma, že rúšok nemáme viac, ale, žiaľ, v tejto oblasti musíme po vlastnej linke nahradzovať štát, ktorý v distribúcii ochranných zdravotných pomôcok absolútne zlyhal," uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.



V informačnom centre, ktoré mesto zriadilo, zaregistrovali počas prvých desiatich dní činnosti viac ako 1000 telefonátov a podobný počet mailov. Väčšina pýtajúcich sa informuje na dostupnosť rúšok a donášok liekov či obedov. Call centrum mesta funguje nepretržite na telefónnom čísle 055/6419 100, mailová adresa je pomoc@kosice.sk. Primátor vyslovil spokojnosť s tým, že infocentrum za krátky čas pomohlo odpovedať stovkám Košičanom na ich otázky a podnety. Doterajšia spätná väzba od volajúcich je podľa jeho slov veľmi pozitívna. Keďže počty volaní a e-mailov sa každodenne zvyšujú, rozhodol sa posilniť kapacity call centra o ďalšieho zamestnanca.