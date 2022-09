Výstava v Košiciach predstaví návrhy na nové mestské centrum

Košice 18. septembra (TASR) - Urbanisticko-architektonické návrhy na nové košické mestské centrum pri rieke Hornád si budú môcť záujemcovia pozrieť od pondelka (19. 9.) na výstave na Hlavnej ulici pri súsoší Immaculata. Verejnú prezentáciu súťažných návrhov - Vízie pre Nové mestské centrum pripravil Útvar hlavného architekta mesta Košice. Informoval o tom košický magistrát.



Medzinárodnú súťaž vyhlásilo mesto koncom minulého roka s cieľom nájsť urbanistické riešenie v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou s dôrazom na ďalší rozvoj. Územie nedostatočne využívanej a zanedbanej plochy v susedstve historického centra Košíc by malo koncentrovať úrady a služby pre obyvateľov z celého Košického kraja. Výsledky súťaže, do ktorej sa prihlásilo 12 tímov, vyhlásili 14. júna. Víťazom sa stala projekčná kancelária gogolák + grasse z Prahy. Druhé miesto získala košická spoločnosť Zoidberg projekt a tretie miesto kancelária Between z Bratislavy. Návrhy posudzovala medzinárodná porota.



Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 23. októbra, publikovaný k nej bol aj katalóg. Sprievodný program zahŕňa predstavenie finálnych návrhov autorskými tímami, panelovú diskusiu či cykloprechádzku v okolí Hornádu s urbanistom a architektom Martinom Jergušom.