Výstava v Košiciach prezentuje, ako zvýšiť bezpečnosť pri Jumbo centre

Košice 6. júla (TASR) - Ako by mohla byť križovatka v okolí Gorkého ulice v Košiciach bezpečnejšia, prezentuje výstava umiestnená na námestí medzi Hviezdoslavovou a Továrenskou ulicou. Verejnosť si tak môže pozrieť ideu a zámer projektu Čas spomaliť. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



"Výstava vysvetľuje základné koncepty, na ktorých projekt stojí a čo prinesie Košičanom. Snaží sa ich predstaviť zrozumiteľnou formou a iniciovať aj takto verejnú diskusiu o bezpečnosti v uliciach a na cestách," uvádza magistrát s tým, že výstava potrvá do 31. septembra.



Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov pri križovatke pomocou maľby na asfalte. "Maľba na chodníkoch, priechodoch pre chodcov a križovatkách napomáha lepšej viditeľnosti chodcov, zvýrazneniu okrajov peších zón a uľahčuje orientáciu pre všetkých účastníkov premávky," uvádzajú jeho realizátori na webe. Podľa nich vďaka tomu vznikne príjemný verejný priestor a bezpečné cestné koridory pre najzraniteľnejších účastníkov dopravy.



Mesto pripomína, že aktivisti a profesionáli v oblasti dopravy a územného plánovania pracovali uplynulé mesiace na tom, ako sa má tento dopravný uzol zmeniť. Zrealizovali aj prieskum verejnej mienky, podľa ktorého sa viac ako 80 percent opýtaných na uvedenej križovatke necíti bezpečne. V pilotnom meraní prekročilo povolenú rýchlosť pri vjazde do križovatky viac ako 60 percent vodičov.



Na základe sčítania dopravy prejde danou križovatkou za 12 hodín 779 autobusov a 25.423 osobných áut a v úseku Gorkého - Hviezdoslavova - Továrenská je to 4523 chodcov a 214 bicyklov a kolobežiek.



Pri februárovej tragickej nehode v uvedenej lokalite prišli o život traja ľudia, z toho dve chodkyne.



Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na www.spomalit.sk.