Výstava približuje 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Košice 19. októbra (TASR) - Výstavu venovanú 100. výročiu rozhlasového vysielania v Československu ponúka návštevníkom košické Múzeum Vojtecha Löfflera. Sprístupnili ju v rámci Dní českej kultúry 2023.



Prostredníctvom fotografií z archívu Českého rozhlasu ponúka výstava pohľady do života rozhlasu, jeho minulosti i súčasnosti. S využitím QR kódov je možné vypočuť si autentické nahrávky z vysielania. Súčasťou je aj ukážka vysielacej a prenosovej techniky.



"Sto rokov je dlhé obdobie a rozhlasové dejiny odrážajú históriu krajiny - prosperitu 20. rokov 20. storočia, obsadenie Československa nacistami, oslobodenie Československa, temné obdobie komunizmu, Pražskú jar, vpád sovietskych vojsk v roku 1968, Nežnú revolúciu, rozdelenie Československa, vstup do európskych a transatlantických organizácií. V mnohých dejinných okamihoch zohral Československý rozhlas zásadnú rolu," informovali organizátori. Výstava s názvom 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu potrvá do 15. novembra.



Rozhlasové vysielanie pre verejnosť začalo v Československu 18. mája 1923. "Radiojournal", čo bol prvotný názov československého rozhlasu, s pravidelným programom predbehla v Európe len britská BBC.