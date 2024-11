V Košiciach si výťažok z polievky sv. Alžbety rozdelí charita

Košice 15. novembra (TASR) - Tradičná charitatívna akcia Polievka sv. Alžbety sa v piatok popoludní koná v centre Košíc. Výťažok z predaja šošovicovej polievky poputuje organizáciám, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi a podávajú aj pomocnú ruku jednotlivcom a rodinám na hranici chudoby.



Akcia, ktorá je súčasťou košického festivalu sakrálneho umenia, má začiatok o 13.00 h na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina. Mesto informovalo, že verejnosť sa do tejto iniciatívy môže zapojiť kúpou polievky za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške dve eurá.



Šošovicová polievka, ktorá symbolizuje tradičné jedlo chudobných, sa podáva tento deň aj v niektorých podnikoch a medzi zamestnancami magistrátu.



Mesto Košice ako organizátor zbierky chce podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej týmto dobročinným podujatím upozorniť na životný príbeh košickej patrónky sv. Alžbety Uhorskej, šíriť jej ušľachtilé myšlienky a dostať ich ešte do väčšieho povedomia obyvateľov. Takisto to má motivovať Košičanov, aby pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú.



Magistrát informoval, že získané finančné prostriedky sa rozdelia medzi Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nadáciu DEDO. Stovky porcií polievky pôjdu bezplatne do útulkov a nocľahární pre ľudí bez domova.



"Pri predaji polievky spolupracujeme s cirkevnými organizáciami, so súkromnými spoločnosťami, mestskými podnikmi a organizáciami. Na všetky tieto miesta spolu s polievkou doručujeme aj urnu na dobrovoľné finančné príspevky," uviedla Gurbáľová.