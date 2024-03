Výťažok z pôstnej polievky má pomôcť rodinám v núdzi s bývaním

Košice 20. marca (TASR) - Takzvanú pôstnu polievku v stredu v Košiciach podávali arcibiskup metropolita Bernard Bober, arcibiskup Cyril Vasiľ aj pomocný biskup Marek Forgáč. Išlo o súčasť 18. ročníka celoslovenského benefičného podujatia s názvom Podeľme sa! na podporu rodinám v núdzi, výťažok im má pomôcť s bývaním.



Ako pre TASR z organizácie Úsmev ako dar povedal Radoslav Dráb, záujemcovia si v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas mohli dať hŕstkovú polievku. "Tým, čo by nechali v reštaurácii za obedové menu, pomôžu našim chudobným," povedal s tým, že vyzbierané peniaze by mali byť použité napríklad na nedoplatky za energie, nákup dreva či rekonštrukciu sociálnych bytov.



Pripomenul, že zhruba každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená chudobou. V Košiciach evidujú okolo 5000 ľudí bez domova, či už ide o jednotlivcov, alebo rodiny. "Je to veľké číslo. Rodina, ktorá je v krízovom centre, tiež nemá svoj domov. Je tam iba krátkodobo," dodal.



Bober verí, že podujatím sa prispeje k stabilizácii bývania rodín v núdzi. Podľa neho o biede nestačí iba hovoriť. "Pôstny čas je dobrý na to, aby sa vo vnútri čosi pohlo - aby človek ľutoval svoje nedostatky. Vyznávame nielen negatívne veci, ale aj to, čo dobré sme mohli urobiť a neurobili sme. Mali by scitlivieť naše pohľady na každého - na každú biedu, a pomôcť tam, kde môžeme," dodal.



Podujatie sa počas pôstneho obdobia pred Veľkou nocou koná vo viacerých mestách na Slovensku.