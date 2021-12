Košický Charity bus vyzbieral vyše 60 škatúľ potravín pre chudobných

Košice 23. decembra (TASR) – Viac ako 60 škatúľ potravín a ďalších produktov vyzbierali Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice (ACHK) v rámci dobročinnej zbierky Charity bus. Ako ACHK informuje na svojej webovej stránke, výťažok poputoval ľuďom v náročných životných situáciách.



Košičania mohli charitatívnu zbierku podporiť počas minulého týždňa, a to darovaním trvanlivých potravín, hygienických potrieb či drogérie. Podľa Silvie Hrabčákovej z ACHK výťažok zo zbierky pomôže obohatiť Vianoce rodinám a jednotlivcom, ktorí pomoc nachádzajú vďaka službám košickej charity. Venovali ich napríklad Krízovému centru pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, kde momentálne žije 120 prijímateľov. „Kapacity zariadenia sú naplnené do posledného miesta. Časť zbierky pomohla 120 ľuďom bez domova z Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Výťažok smeroval aj ďalším približne 20 rodinám, ktoré sa momentálne nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii,“ uviedla s tým, že medzi obdarovanými sú aj rodiny, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu prišli o prácu.



Ako doplnila hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová, v poradí druhý ročník tejto zbierky rozšírili o ďalšie zastávky. „Počas troch dní špeciálny autobus DPMK navštívili až šesť mestských častí (MČ),“ uviedla s tým, že išlo o MČ Nad jazerom, Sídlisko KVP, Západ, Sídlisko Ťahanovce, Sever a Juh.



Výťažok z prvého ročníka zbierky Charity bus si rozdelili ACHK a nezisková organizácii Oáza – nádej pre nový život, ktorý prevádzkuje útulok pre ľudí bez domova v Bernátovciach. DPMK v úvode novembra spustil aj pilotný charitatívny projekt na pomoc zvieracím útulkom, verejnosť sa mohla do zbierky pre opustené psy zapojiť prostredníctvom Havkobusu.