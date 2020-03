Mesto Košice vyzýva cestujúcich, aby v MHD nosili rúška

Košice 15. marca (TASR) - Mesto Košice vyzýva cestujúcich, aby od pondelka (16. 3.) v prostriedkoch košickej MHD nosili rúška, prípadne šatky, šály alebo iné podobné účinné ochranné pomôcky, ktoré môžu zamedziť prenos nového koronavírusu na iných cestujúcich alebo vodiča. V nedeľu o tom v koordinácii s ďalšími krajskými mestami rozhodol krízový štáb mesta.



Ako informuje na svojej webstránke mesto, primátor Jaroslav Polaček spolu s pracovníkmi magistrátu a mestskou políciou pred rokovaním krízového štábu navštívili viaceré mestské časti vrátane Luníka IX, ako aj niektoré nelegálne osady v meste.



V rámci preventívnych opatrení primátor nariadil starostovi Luníka IX Marcelovi Šaňovi, aby vysielal v miestnom rozhlase zvukovú nahrávku, v ktorej obyvateľom vysvetlia všetko potrebné týkajúce sa šírenia nového koronavírusu, spôsoby, ako sa pred ním chrániť, a aké hygienické štandardy musia dodržiavať. Nahrávku dodá mesto v slovenskom aj rómskom jazyku, informuje o tom mesto na svojej webstránke.



Starosta MČ poskytne štyroch pracovníkov, ktorí budú usmerňovať obyvateľov sídliska, aby dodržiavali pokyny, pravidlá a boli k sebe ohľaduplní. Zároveň budú spolupracovať aj pri evidencii obyvateľov, ktorí sa v týchto dňoch môžu vrátiť zo zahraničia.



"Magistrát od piatka (13. 3.) funguje v núdzovom režime s minimálnym počtom zamestnancov. Krízový štáb sa zaoberá aj možnosťami zabezpečenia ďalších ochranných rúšok pre Košičanov a pre zamestnancov mesta, mestských častí, ktorí z dôvodu plnenia operatívnych povinností nemôžu pracovať z domu," uvádza mesto.



V rámci ďalších preventívnych opatrení uzavrie mesto Košice všetkých 206 ihrísk. Krízový štáb rokoval aj o riešeniach pre ľudí bez domova, ktorí majú problémy s tým, že sa nemôžu ísť najesť do výdajní stravy. Namiesto teplého jedla by im v spolupráci s arcidiecéznou charitou mohli byť distribuované balíčky, ktoré im budú prideľované na konkrétnych miestach.



Primátor zároveň vyzve starostov jednotlivých MČ, aby aktualizovali zoznamy niektorých skupín obyvateľov, ako sú napríklad matky s deťmi, dôchodcovia, invalidi a podobne, na účely prípadnej pomoci.



"Vyzývame obyvateľov mesta, aby počas nasledujúcich dní boli k sebe ohľaduplní, všímali si susedov či známych a ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Všetkým by nám malo ísť o to, aby sme mohli pomôcť osamelým ľuďom, seniorom a matkám s deťmi s nákupmi, zabezpečením liekov či iných vecí, ktoré sú potrebné na život. Vzájomnou spolupatričnosťou môžeme zachrániť tých najslabších z nás," dodal Polaček.