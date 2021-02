Košice vzali na vedomie petíciu proti parkovaciemu domu

Košice 9. februára (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) v pondelok (8. 2.) zobralo na vedomie petíciu proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska v mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce. So súkromným investorom sa chce zároveň dohodnúť na odkúpení časti pozemkov, kde by mal parkovací dom stáť. Poslanci zároveň neodporučili pozemkové úpravy v súvislosti s investičnou výstavbou. Skupina Odeko pre TASR uviedla, že takéto uznesenie nepovažujú za správne. Dodala, že v prípade oslovenia zo strany mesta Košice sú pripravení rokovať o konkrétnych riešeniach.



Petíciu proti vybudovaniu nadzemného parkovacieho domu na Berlínskej ulici podpísalo viac než 1100 obyvateľov. Petičný výbor ju magistrátu odovzdal koncom vlaňajšieho augusta. Stavba s výškou 9,5 metra a kapacitou 900 parkovacích miest by podľa neho znížila komfort a estetickú funkciu bývania. Investor následne ponúkol druhú alternatívu, v ktorej znížil pôvodnú kapacitu približne o polovicu.



Podľa niektorých poslancov obyvatelia uvedenej lokality nechcú parkovací dom, pretože chcú parkovať zadarmo. Tieto tvrdenia petičiari odmietli. „Chápem občana, ktorý chce parkovať zadarmo a nechce mať prach, ale svoj štandard. Musí však pochopiť, že je tam právny stav,“ povedal pre TASR starosta MČ Miloš Ihnát. Podľa neho sú parkovacie domy jedinou možnosťou, ako vyriešiť vážnu situáciu okolo parkovania na tomto sídlisku. „Ak parkovací dom na Berlínskej ulici, tak s okolo 250 až 300 parkovacími miestami, úplne z kraja, s dynamickým výjazdom priamo na Európsku triedu a tak, aby nezasahoval do výšky. Samozrejme, za rozumnú cenu,“ povedal s tým, že to bude predmetom vyjednávania a rozhodnutia útvaru hlavného architekta.



Skupina Odeko skúpila zhruba polovicu pozemkov, na ktorých sú v súčasnosti odstavné plochy pre autá. Pozemky potrebuje sceliť formou jednoduchých pozemkových úprav. MsZ v pondelok takéto majetkoprávne usporiadanie v súvislosti s plánovanou výstavbou parkovacieho domu neodporučilo. „V konaní o pozemkových úpravách, ktoré prebieha na okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore, s ktorým mesto Košice nesúhlasí, budeme postupovať v rámci zákonných možností, ktoré nám legislatíva v tomto konaní dáva,“ uviedla skupina Odeko.



Poslanci zároveň primátora Jaroslava Polačeka požiadali, aby sa s investorom dohodol na odkúpení tej časti pozemkov, vo vzťahu ku ktorým nebolo uplatnené predkupné právo. Cena by podľa MsZ nemala prekročiť 20 eur za štvorcový meter. Polaček tvrdí, že to nie je vhodne načasované. V súvislosti s aktuálnymi súdnymi konaniami medzi mestom a investorom to označil za kontraproduktívne.



V uznesení ho tiež MsZ požiadalo, aby zabezpečil spracovanie územného plánu zóny s možnosťou pripomienkovania obyvateľmi danej lokality, ktorý by podrobnejšie reguloval dané územie. Podľa územného plánu je možné na danom území postaviť parkovací dom. Starosta MČ sa aj preto obáva právnych dôsledkov časti uznesenia.