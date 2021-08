Z bývalého kina Družba by sa mohol stať multifunkčný kultúrny priestor

Na snímke budova kina Družba počas brífingu spojeného s prezentáciou zámeru revitalizácie košického kina Družba v Košiciach 9. augusta 2021. Foto: TASR - František Iván

Košice 9. augusta (TASR) – Z chátrajúcej budovy bývalého kina Družba v Košiciach by mohol vzniknúť multifunkčný priestor so zameraním na kultúrne vyžitie. Ide o plány občianskeho združenia (OZ) Chi3. Celková investícia by mala byť do štyroch miliónov eur. O prenájme niekdajšieho kina, ktoré by sa tak malo dostať do rúk tohto OZ, bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo (MsZ). Informovali o tom predstavitelia OZ a mesta Košice na pondelkovej tlačovej konferencii.povedal riaditeľ OZ Milan Antol s tým, že rekonštrukciou budovy by vznikla široká škála možností. Priestor by mal byť okrem iného obohatený aj o balkón, v podzemí by mali byť tanečné sály a súčasťou má byť tiež kaviareň. Zrevitalizovaný objekt by nemal slúžiť len na ich vlastné produkcie, ale k dispozícii by mal byť rôznym tvorcom.Samotná realizácia stavby by sa mohla začať koncom budúceho roka a trvať by mala do júna 2024.povedal spoluautor projektu a hudobník Igor Timko s tým, že doposiaľ na projekt vynaložili viac ako 10.000 eur. Náklady zahŕňajú aj architektonickú štúdiu.Antol spresnil, že financovanie by malo byť zabezpečené z viacerých zdrojov vrátane rôznych grantov. Podľa jeho slov majú prisľúbené aj finančné dary od súkromných osôb.Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že doposiaľ zaznamenali viacero pokusov o obnovu kina Družba. Zámermi bolo jeho pretvorenie napríklad na kaviarne, hotel či nákupné centrum. Mesto to odmietlo s tým, že chce, aby sa zachovala podoba ikonickej budovy ako aj jej parková časť, a aby bol objekt využívaný na kultúrne účely.dodal.OZ Chi3 podľa neho už disponuje všetkými súhlasnými stanoviskami mesta.uviedol s tým, že zámerom na prenájom kina Družba pre toto OZ sa budú mestskí poslanci zaoberať na svojom septembrovom rokovaní. Návrhom má byť prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 25 rokov za jedno euro ročne.Polaček doplnil, že stavba v košickej mestskej časti Západ vznikla v roku 1973 a poslednýkrát sa v nej premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nie je žiaden nájomca.